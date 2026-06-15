Ansu se compromete cuatro años con el Mónaco: fichaje a punto

Ansu Fati está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Mónaco. El Barça y el club monegasco deben rubricar esta misma semana su traspaso por 11 millones de euros en una operación plagada de cláusulas de futuro. El Barça se quedaría un porcentaje de una futura venta y también está luchando por una opción de recompra inferior a los 30 millones de euros por si el canterano sigue explotando en la Ligue1. Según 'L'Equipe', Ansu se ha comprometido ya a un contrato para las próximas cuatro temporadas reduciendo algo su salario actual por lo que su apuesta es a largo plazo, convencido de que el proyecto deportivo le ayudará a crecer.

El acuerdo está prácticamente cerrado entre todas las partes tras el OK final del futbolista y a la espera de que los dos clubs concreten las cláusulas finales. El Barça ha querido tener un control final sobre un futbolista que podría tener ofertas importantes en el futuro y que va a salir por un precio por debajo de su tasación de mercado. Es una operación importante porque el ingreso es clave para generar beneficios en el ejercicio y también porque se llegaría prácticamente a la regla del 1:1 con el ahorro del salario de Ansu y el traspaso.

El agente del jugador, Jorge Mendes, tiene pendiente viajar en las próximas horas a Barcelona para formalizar todos los contratos, mientas que el futbolista ha dado el visto bueno a la operación desde Brasil, dónde se encuentra de vacaciones. Ansu tenía más ofertas encima de la mesa, pero la más viable desde el punto de vista económico y deportivo era la del Mónaco, club al que está agradecido porque le dieron la oportunidad tras un año complicado en el Barça.

El presidente del Monaco, Dmitri Rybolovlev, ha sido el gran impulsor de la operación ya que siempre ha confiado en Ansu. El magnate ruso se trajo al club al kinesiologo ruso, Vadim Khetagov, con el objetivo de recuperar físicamente al blaugrana y a Paul Pogba y en el caso de Ansu lo ha conseguido. El canterano barcelonista ha firmado una gran temporada anotando 13 goles en 30 partidos y se ha ganado así su contratación definitiva. El caso de Pogba es distinto y en el Mónaco hay muchas dudas con su continuidad ya que no ha mejorado a nivel físico en un año en el que no ha podido ser protagonista.