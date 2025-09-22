"El año que viene es nuestro"

Fue una noche un tanto agridulce para Lamine Yamal. No es lo mismo, como ocurría no hace tanto, acudir al Theatre du Chatelet sabiendo que no vas a ganar que estando en muchas de las quinielas para llevarte el Balón de Oro. Así que el de Rocafonda las cosquillas en el estómago antes de saber al premiado no pudo ahorrárselas. Y, por supuesto, la decepción tras conocer que había sido Dembélé quien se hacía con el galardón era inevitable.

Lamine, premiado / Thibault Camus

Pese a ello, Lamine Yamal se repuso rápido, consciente de que había ganado el Kopa por segundo año consecutivo y que, con 18 años, aún tiene mucho futuro por delante para acabar, como aseguraba recientemente en una entrevista concedida a José Ramón de la Morena, que "mi objetivo no es ganar un Balón de Oro, sino ganar muchos". Todo pasa por él. Talento no le falta para hacer historia en el mundo del fútbol.

Su entorno también se lo tomó bien. Estuvo acompañado por muchos de sus familiares y amigos, entre ellos su padre, que se detuvo por un instante en la alfombra roja a la salida del teatro para lanzar un mensaje inequívoco sobre las intenciones de Lamine: "Un saludo a toda España, el próximo año es nuestro".

El año que viene más

Lo dijo con una sonrisa, sin ningún tipo de malestar, porque es consciente de que su hijo va a acabar ganando el Balón de Oro, un hecho del que nadie duda. Tampoco en el Barça, donde Hansi Flick va a hacer todo lo posible para seguir extrayendo el mejor fútbol de un jugador que sigue en edad juvenil y que está demostrando una madurez mental excepcional.

Tanto que, pese a llevarse un chasco lógico y normal tras ver que Dembélé se llevaba el galardón, mantuvo la compostura de alguien mucho más acostumbrado a este tipo de situaciones que él. Haber crecido en un barrio como Rocafonda, donde no todo es de color de rosa, también sirve en estos escenarios. Ya lo dice su padre: Lamine Yamal volverá a París para llevarse a casa en propiedad el Balón de Oro.