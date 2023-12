Año nuevo, vida antigua para Gündogan

Ilkay Gündogan fue el fichaje estrella del pasado verano en el Barça. Su incorporación se coció a fuego lento y no fue para nada sencilla porque Pep Guardiola no le quería perder e hizo todo lo posible para que siguiera jugando en Manchester. Sin embargo, el centrocampista, si las condiciones se daban, como así acabó pasando, no tuvo ni una sola duda a la hora de dar su visto bueno a la oferta blaugrana, condicionada, por supuesto, a que acababa contrato con los ingleses. Ahí tuvo mucho que ver el ex director deportivo, Jordi Cruyff, cuyo conocimiento de la Premier es extenso y cuya relación con los agentes del capitán de Alemania, que también llevan a Christensen, es excelente.

Las bases estaban sentadas, sí, pero faltaba dar el paso y, sobre todo, certificar que, a nivel, económico, no existiría ningún problema para que la ficha del jugador encajase en el exigente, y en muchas ocasiones perjudicial para la competición, 'fair play' financiero de LaLiga. Solucionado el papeleo y, lo que es lo mismo, la burocracia, Gündogan cumplió el deseo de jugar en el Barça, un objetivo que siempre había tenido presente durante toda su carrera.

Ilkay Gündogan con su mujer Sara y su hija / IG

Lo hizo, además, junto a su esposa Sara Arfaouiy su primer hijo, Qais, nacido en Manchester el 15 de marzo. De hecho, su primogénito es una de las razones también para cambiar Manchester por Barcelona. Ilkay firmó hasta 2025, un contrato corto que, de todas maneras, asumió como el inicio de una relación más estable. De hecho, le queda temporada y media firmada, aunque la intención es seguir más allá de la finalización de su actual vinculación.

Gündogan habla con los miembros del cuerpo técnico / Valentí Enrich

Sabe, por supuesto, que todo pasa por responder a las expectativas que un futbolista de su talla despertó cuando se vistió de blaugrana. En ello está. Solo lleva media campaña en el club y ya se ha dado cuenta de que el Barça es otro nivel, tanto a nivel de exigencia como de presión y repercusión. Pudo comprobarlo en su propia piel cuando, tras una declaraciones que en clubs como el Borussia Dortmund o el Manchester City no habrían tenido más repercusión, se convirtieron en poco menos que una crisis. En el fondo, Gündogan solo se mostró sincero sobre una reflexión que, con el tiempo, también ha hecho el líder del proyecto, Xavi.

La realidad es que Ilkay entendió que, en ciertos momentos, futbolistas con su ascendencia, experiencia y trayectoria debían dar un paso al frente para agitar al vestuario. Así lo han acabado entendiendo también sus compañeros, a los que se ha ganado en muy poco tiempo con su profesionalidad y trabajo incondicional. Todo en busca del objetivo que se marcó cuando llegó a Barcelona: triunfar a base de títulos. Esa es una de sus grandes obsesiones. Quiere seguir ganando y la primera oportunidad la tiene marcada a fuego: la Supercopa de España.

Un objetivo prioritario para Gündogan

El torneo que se disputará en Arabia Saudita supondría su primer trofeo como blaugrana y no quiere dejarlo escapar. Es consciente de lo que supuso ganarlo la pasada temporada, superando al Real Madrid en la final con una exhibición de fútbol que sirvió para, definitivamente, creer que la Liga también era posible. Gündogan espera que la historia se repita y que 2024 sirva para olvidar la irregularidad de la primera mitad de la temporada para consolidar el proyecto de Xavi, un proyecto en el que el turco-alemán es una de sus piezas más importantes.

Suma dos goles, un registro que también espera mejorar, pero que es exactamente el mismo que la pasada campaña con el Manchester City a estas alturas. En cambio, a nivel de asistencias está ya en números excepcionales: suma seis, dos menos que su mejor año en este aspecto, cuando la 18-19 alcanzó las ocho. Xavi es quien más claro lo tiene: siempre en su equipo. El titular.