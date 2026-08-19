Un año, dos caras: el llamativo cambio de Julián Álvarez en la foto oficial del Atlético

Mientras Enrique Cerezo da por cerrado el caso Julián Álvarez, la primera imagen del argentino con la camiseta del Atlético 2026-27 se ha hecho viral en las redes. El motivo es el contraste entre la actitud que muestra el delantero en la foto oficial de esta temporada y la del curso pasado. Más allá del cambio de imagen —desde hace algunas semanas luce barba—, la sonrisa de hace solo un año ha dado paso este verano a un gesto muy serio que ha provocado un aluvión de memes.

Julián Álvarez está pasando un verano muy complicado ante la posición del Atlético, que se ha negado en rotundo a negociar una posible salida. Ni siquiera las palabras del argentino en pleno Mundial, cuando dijo que lo mejor para el Atlético y para él es que hubiera un traspaso porque quería cumplir su sueño, han hecho cambiar de decisión al Atlético. La reunión del futbolista con Simeone a su regreso de las vacaciones, donde insistió en salir, tampoco ha servido para desencallar la situación.

Es más, el propio Simeone volvió a mostrarse tajante cuando le preguntaron en la previa del duelo ante el Málaga. "Si el dueño del club [Gil Marín] habla tajantemente de la forma con la que habló, creo que está más que claro. Es como en un juicio: no ha lugar. Así de claro. A partir de ahí, desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y el jugador. Y esperar que esté en las condiciones para que siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio. No lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Espero que evolucione un poco más en los próximos días y esté un poco más cerca de lo que queremos", declaró ayer.

Las palabras de Cerezo

Este miércoles ha sido el turno de del presidente del equipo rojiblanco, Enrique Cerezo, que ha asegurado que es un tema del pasado: "Al Barcelona se le dijo desde el primer momento que queríamos seguir con Julián y es lo que ha pasado. Es un futbolista nuestro y una pieza muy importante del equipo. Queremos que esté con nosotros", empezó diciendo.

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"No sé si Julián pedirá perdón pero se ganará a la afición en dos partidos. Es un grandísimo jugador. Es una excelente persona. "Estoy convencido de que Julián va a hacer una temporada magnífica con nosotros. En el Atlético lo que queremos es ganar la Liga y vamos a luchar por ello".