Así es Anna West, la especialista en sueño que está detrás del descanso de los jugadores del Barça: "Ha trabajado incluso con el ejército"

A inicios de diciembre, Hansi Flick, un entrenador tan metódico como obsesivo con los detalles, tomó una decisión poco habitual pero cada vez más extendida en la élite al reforzar el área del descanso. El técnico alemán, muy pendiente de todo lo relacionado con el sueño y la recuperación, consideró clave incorporar a un especialista capaz de ayudar a sus futbolistas a rendir mejor a través del descanso.

Tras varias consultas, el club alcanzó un acuerdo con Anna West, fundadora de Sleep2perform, para colaborar con el Barça en la elaboración de estudios personalizados basados en datos precisos de cada jugador. West cuenta con una trayectoria muy reconocida en el deporte de alto nivel. Ha trabajado con clubes como Arsenal o AC Milan, además de atletas olímpicos, grandes empresas e incluso el ejército. Su enfoque siempre ha sido el mismo: convertir la ciencia del sueño, los ritmos circadianos y la gestión del estrés en herramientas prácticas para mejorar el rendimiento. Para ella, dormir bien no es un extra, sino una pieza clave al mismo nivel que el entrenamiento o la alimentación.

Colaboradora externa

Sin embargo, este periódico ha podido saber que su papel es el de colaboradora externa y no forma parte oficialmente del staff de FC Barcelona. Aunque no acudirá a diario a las instalaciones del Barça, la especialista ensueño trabaja con total disponibilidad para resolver cualquier duda en la preparación del sueño y el descanso a los jugadores.

El interés por el descanso ha ido creciendo dentro del vestuario azulgrana. Cada vez es más habitual ver a jugadores como Marc Casadó o Dani Olmo utilizando gafas de bloqueo de luz azul —muy populares en el deporte— que ayudan a reducir el impacto de la luz artificial en el sueño. El cuerpo técnico mantiene un contacto constante con la especialista. De hecho, una de sus recomendaciones influyó directamente en la logística del equipo: tras un partido en Bilbao, el Barça decidió viajar directamente a Newcastle para evitar desplazamientos innecesarios y favorecer el descanso de la plantilla.

Ya conoce a los jugadores

Además, el sábado 21 de enero, West fue vista en la Ciutat Esportiva, donde fue presentada a varios futbolistas y miembros del club. Muy bien valorada en el mundo del deporte, su nombre llegó a Flick a través del boca a boca entre clubes. En concreto, la recomendación vino de Nicklas Dietrich, quien ya conocía su trabajo tras su paso por la selección alemana. Un paso más en la obsesión de Flick por cuidar hasta el último detalle.