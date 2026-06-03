Anna Lewandowska aclara los rumores sobre el futuro de Robert Lewandowski en Turquía

La etapa de Robert Lewandowski en el FC Barcelona ya es historia. El delantero polaco ha cerrado su paso por el club azulgrana tras cuatro temporadas en las que ha marcado más de 100 goles y ha ganado varios títulos nacionales.

Con su salida, el futbolista de 37 años afronta ahora un momento clave, ya que tiene que decidir cuál será el último gran destino de su carrera.

Con ese escenario ha aparecido con fuerza el fútbol turco, concretamente, el Fenerbahçe, que en las últimas horas ha sido señalado como uno de los clubes más interesados en fichar al polaco. Algunas informaciones apuntan a una posible oferta cercana a los 10 millones de euros netos por temporada.

Robert Lewandowski of FC Barcelona gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium on May 23, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 23/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, los rumores no vienen solo del mercado, y es que todo se disparó a raíz de un gesto en redes sociales de Anna Lewandowska. La esposa del futbolista, desde Ibiza, estaba compartiendo parte de su trabajo y su día a día cuando un seguidor le lanzó una pregunta directa: "Anna, ¿hay alguna posibilidad de ir a Turquía?".

Su respuesta fue tan corta como explosiva: "Será Turquía". Una frase de apenas dos palabras que bastó para que los aficionados hicieran el resto y empezaran a multiplicarse las interpretaciones sobre el futuro del delantero.

Con el paso de las horas, Anna ha querido poner en contexto la situación explicando que no tiene ninguna relación con un posible fichaje de su marido y que todo se había entendido mal.

Storie de Anna Lewandowska / Instagram

Lewandowska ha aclarado que se refería a uno de sus proyectos deportivos personales, un campamento que organiza en Turquía y que forma parte de su agenda profesional.

De momento Lewandowski no ha hecho declaraciones sobre su futuro y, por ahora, todo lo que rodea su nombre son rumores que lo colocan no solo en Turquía, sino también en destinos como Arabia Saudí o la MLS en Estados Unidos.