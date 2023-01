Ángelo Gabriel revela sus planes de futuro

La joven promesa brasileña sueña con “jugar en los estadios más prestigiosos de Europa” “Me queda un largo camino por recorrer, pero ya me imagino en San Siro, en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou, el Parque de los Príncipes…”, ha declarado

Ángelo Gabriel, joven promesa brasileña seguida por el FC Barcelona y varios de los mejores clubes europeos, ha revelado en una entrevista en ‘TuttoMercato’ que sueña con consagrarse en el Santos primero y, después, “jugar en los estadios más prestigiosos de Europa”. “Ya me imagino en San Siro, en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou, el Parque de los Príncipes… No puedo negar que sueño con jugar la Champions, LaLiga, la Serie A, la Premier League, la Ligue 1”, ha declarado el futbolista.

“Para llegar al fútbol europeo, sin embargo, aún me queda un largo camino por recorrer”, ha matizado un Ángelo que se inspira “en los grandes equilibristas brasileños: Neymar, Robinho, Ronaldinho…”. “Los he estudiado en detalle y ahora trato de repetir estas jugadas en el campo. Soy rápido, me gusta encarar a mi oponente, regatearlo e ir hacia la portería”, ha añadido en la citada entrevista el atacante, que tiene contrato con el Santos hasta diciembre de 2024.

Hace un año, en una entrevista en SPORT, Ángelo Gabriel aseguró estar “feliz” con el interés del Barça. “Lidio con esta situación de la forma más sencilla posible, como el Barça tiene el derecho de preferencia solo tengo que jugar a fútbol, no tengo que importarme con esto, porque lo dejo con mis padres, con mi agente Marisa y con el Santos. Yo solo tengo que preocuparme con jugar a fútbol”, reflexionó.