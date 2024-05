Ángel Torres: "Los únicos que me han preguntado por Greenwood han sido Laporta y Deco"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, se ha referido en una entrevista en 'Radio Marca' a la situación de Mason Greenwood. El extremo ha sido una de las grandes irrupciones de LaLiga, una situación que ha hecho que varios clubes se interesen por la situación del futbolista.

Hay que recordar que se trata de una situación compleja, ya que el jugador tiene contrato hasta junio de 2025 con el United. El conjunto inglés es el propietario del 75% del jugador, mientras que el 25% es del Getafe. En las últimas horas se está hablando mucho del interés del Atlético, pero Ángel Torres fue tajante en este sentido: "El Atlético no me ha preguntado, el único que me ha preguntado ha sido Laporta cuando estuvo aquí. Hablé con él y con Deco y me preguntaron porque les gusta el jugador.

El presidente del Getafe, además, explicó sus sensaciones sobre cuál cree que será el desenlace. "Si depende del chico y de los padres, va a continuar, el Manchester parece que lo quiere vender, pero yo creo que se va a quedar". Torres ha destacado toda la temporada lo bien que se ha integrado Greenwood al equipo.

El delantero inglés buscó el pasado verano una solución para salir de Inglaterra y alejarse de los focos. Greenwood quería volver a pensar solo en el fútbol tras lo ocurrido en enero de 2022 cuando se convirtió en escándalo nacional tras ser acusado de violencia doméstica. Un pasado que le sigue persiguiendo como quedó claro en el encuentro ante el Madrid. Ese día Bellingham se dirigó al futbolista con unos términos que algunos interpretaron como 'rapist' (violador) y desde el Madrid como 'rubbish' (basura).