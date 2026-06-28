Ángel 'Pichi' Alonso, exjugador del Barça: "La final de Sevilla es una mancha que llevaremos de por vida. Es imperdonable"

Ángel Alonso Herrera (Benicarló, Castellón, 1954) siempre será Pichi, un sobrenombre cuya leyenda alcanzó la cúspide en la noche del 16 de Abril de hace 40 años. Ese día, Alonso, con tres goles rellenos de cálidad y de épica, metió al Barça en una final de la Copa de Europa de la que, tres semanas más tarde, saldría escaldado. No pudo redondear su proeza, pero Pichi Alonso y su hat trick al Göteborg quedaron para siempre impresos en los libros de memoria azulgrana.

El castellonense fue internacional, formó un tridente histórico en la Romareda junto a Jorge Valdano y Raúl Amarilla, jugó con Maradona y Schuster y repartió más de 150 goles entre Castellón, Zaragoza, Barça y Espanyol, sus cuatro equipos. Pese a todo, acumula ya más tiempo ante el micrófono que en el césped. Desde su adiós, en el 89, ha cubierto su agenda entre TV3 y Canal Plus, ahora Movistar. Exentrenador y todavía comentarista de lujo de La Liga, además de amante eterno de su Barça, se pasa por SPORT, donde desmenuza pasajes de su vida, anécdotas de su carrera y parte de una idea futbolística en el que el nombre de Hansi Flick aparece subrayado en rojo. Vamos al lío.

¿Ángel o Pichi?

Familiarmente, Ángel. Mayoritariamente, Pichi.

Pichi, por un diminutivo de Pichichi...

No, no. Esto es una leyenda urbana que no sé aún por qué se ha quedado. Pero el caso es que, en mi época del instituto, yo era un niño bajito y gordito, todo lo contrario a lo que fui después. En el colegio, a todos nos ponían motes. A mí me llamaban Pichi y, la verdad, no te sabría decir el motivo. Sé que se quedó lo de Pichi, pero nada que ver con lo que se cuenta de ser Pichichi. Entonces jugaba en el patio y no metía tantos goles.

De hecho, el Real Zaragoza le anunció en su día como Alonso...

Sí, ahí no sabían nada. Yo venía del Castellón y allí era Pichi. Cuando aterrizo en La Romareda, todo el mundo... ¡Alonso, Alonso! Y claro, fuimos a jugar un bolo a Castalia, acordado a cambio del traspaso. Y los periodistas que seguían al Zaragoza sólo escuchaban... ¡Pichi, Pîchi! ¿Pichi, quién es Pichi?, se preguntaban. Pues Pichi es el que habéis fichado vosotros, les dijeron. Y desde ese día, para siempre. Llegué como Alonso pero pasé a ser definitivamente Pichi Alonso para el mundo del fútbol.

Aunque todo empezó en Benicarló...

Sí. De verdad, si pudiera volver atrás, la etapa de mi vida que repetiría sería la que tuve con 10 o 12 años en mi pueblo. Ni el Barça, ni el Zaragoza, ni la selección...Lo que volvería a hacer es estar en la calle, jugando todo el día al fútbol, que me llamaran otra vez desde la ventana para ir a comer y, por la tarde, otra vez a jugar. Poníamos dos piedras y las quitábamos cada media hora, cuando pasaba un coche. Eso es lo que guardo en la retina. Esa época en la que verdaderamente disfrutas.

Por algo el estadio local lleva su nombre. Dígame tres cosas para hacer en Benicarló...

Comer muy bien. Es impresionante. Hacerte las playas entre mi pueblo y Peñíscola. Tengo ahí dos apartamentos y puedo decir que es algo espectacular. Y luego, todo el ambiente agrícola. Podrías llevarte alcachofas de Benicarló, denominación de origen.

Usted se casó y fue padre muy joven...

Mucho. Lo primero, perfecto. Siempre he dicho que mi mujer es el mejor fichaje de los que tuve jamás. Ni Barça, ni Espanyol, ni Zaragoza. Nada. Mi mujer. Lo segundo, el problema es que no lo valoras. Vives a una velocidad muy grande, por y para el fútbol, de un lado a otro y no le das importancia a que tienes un bebé en casa. Lo disfrutas mucho más como abuelo. Eso sí es la repera.

Cuando Arsenio me vio en Zaragoza, dijo... ¿este mierdecilla es el delantero que me han traído? Le metí 23 goles en 28 partidos y subimos a Primera"

Creo que se casó antes de irse a la mili...

Bueno, tiene tela mi historia. Rocambolesca. Me casé un 15 de Julio. Y el día 21, recién fichado del Castellón, arrancaba la pretemporada del Zaragoza. Entreno diez días y el 1 de agosto me marcho a Toledo a cursar la academia militar. Dos meses. Y vuelvo a La Romareda. Ahí coincidí con Arsenio Iglesias, el míster...

Hala, el zorro de Arteixo, el ex del SuperDepor. ¿Y que pasó?

Bueno, me enteré con el tiempo que tras verme por primera vez, fue diciéndole a todo el mundo... "¿Este es el delantero que me habéis traído? ¿Esta mierdecilla de tío es el que me va a solventar la papeleta? Le metí 23 goles en 28 partidos y subimos con cinco jornadas de antelación. (Risas)

Era muy flaco, casi sin físico. Peró metió un porrón de goles. ¿Qué tenía?

Era listo. Y muy intuitivo. El olfato de gol no se puede mejorar. O lo tienes o no lo tienes. Yo lo tenía. Había compañeros que me decían... oye que voy al primer palo y va al segundo. Si voy al segundo, va al palo corto. A mi me caían todas. Por ejemplo, iba muy bien de cabeza cuando aparentemente, por mi aspecto, nadie se lo imaginaba. Pero metía muchísimos.

Sin ir más lejos, en un répoker que usted le endosó al Espanyol (8-1)...

Uff, esta historia es buenísima. Me enteré que en los informes que le habían pasado al Espanyol, ponía que Pichi Alonso por arriba no iba nada bien. Pues de los ocho, Alonso les metió 3 con la cabeza. ¡Tres!

En el Zaragoza, la rompió...

Sí, mi mejor época como jugador, individualmente hablando, fue Zaragoza. Sin ninguna duda. En el Barça, me pesó mucho la presión. El campo se me hizo muy grande y nunca tuve la convicción adecuada. Pasé de ser cabeza de ratón a cola de León. No lo asumí bien. En Aragón era el niño mimado de todos, el capitán... Todos me reían las gracias. De repente, llegas a Barcelona y te encuentras con un vestuario totalmente diferente. Es otro nivel. Sabes que soy muy amigo de Víctor Muñoz. Él se fue al Barça un año antes. Recuerdo que nos llamábamos casi cada día y me contaba las cosas que sucedían ahí dentro. Yo siempre le decía... venga Víctor va, que no será para tanto. Cuando fiché pensé que me había explicado la mitad de las cosas. Era increíble. A la Romareda iban periodistas sólo el día antes de los partidos y en los partidos. En Barcelona, llegabas al vestuario y te encontrabas un montón de banderines y siete balones cada día. Para firmar. Allí igual firmabas sólo un banderín al mes. La diferencia era abismal. Me faltó madurez y me manejé con mucha inseguridad. No puse todo lo que debía de mi parte para que las cosas fueran mejor.

Pasé de ser el niño mimado del Zaragoza a que me comiera el Barça. La presión me pesó, el campo se me hizo grande. No tuve la madurez suficiente

Jugó con Amarilla y con Jorge Valdano. Menudo tridente...

A Valdano ya se le veía su capacidad para hablar y expresarse. Tuve una gran relación con él. Jorge, junto a Víctor, son los dos jugadores que he visto reaccionar mejor ante los pitos de su afición. Cuando más le pitaba la grada, más veces la pedía. Yo, como otros, igual no arriesgaba. Él asumía la responsabilidad. Y bueno, lo de Víctor en Zaragoza era una cosa... Silbidos, aplausos, silbidos y aplausos. Pero constantemente, y eso que era maño. Jugaban sin miedo. Con Amarilla y Valdano metimos una friolera de goles. Nos salimos con Leo Benhakker, un entrenador que a mí me marcó...

Luego ganó tres ligas con el Madrid...

Era muy ofensivo e innovador. Una vez, vamos a jugar contra el Betis de Gordillo. Nos hace la charla y no nos dice nada de como parar las cabalgadas de Rafa. Cuando termina, le decimos... míster, y con Gordillo, ¿qué hacemos? Sin problema. No le vamos ni a marcar ni a seguir. Vamos a meter a un punta a su espalda. Cuando robemos, volcamos rápido. Ya veréis como así no sube tanto. Minuto 3 de partido, jugada de Gordillo, centro y gol de Lobo Diarte, jajaja. Ese día le salió mal.

Su fichaje por el Barça tiene miga...

Bueno, es que dos años antes de fichar, que fue en el 82, yo voy a Barcelona. Viajo con el delegado y el gerente del Zaragoza. Nos meten en el antiguo Sofía, el hotel que entonces era de Joan Gaspart. Me reúno con el propio Gaspart y Josep Mussons, directivo del Barça. Sin representante, que jamás lo tuve en mi carrera. De repente, Gaspart deja la reunión porque se marcha a una comida y me quedó a solas con Mussons y la gente del Zaragoza. En esas, Mussons, en plan informal, me pregunta qué les voy a pedir para fichar. Yo le dije esto, esto y esto... Uff, me contestó... Si pides esto, ya no hace falta ni que vuelva Gaspart, ya nos podemos ir... Supongo que estaba metido en su papel. Total, que volvió Gaspart. Me llevó al ático del hotel. Y ahí empezó a contarme que si yo me conformava con el sueldo y las primas que me ofrecían, él se comprometía a ayudarme para invertir mi dinero... Mira, a mí me salía el dinero por las orejas. Recuerdo que iba tapado, con capucha, con gabardina, para que no me reconocieran. No me quedé del todo contento, pero me dijeron que una semana o diez días me llamarían para pasar revisión médica en secreto. Eso debía ser en enero o febrero. ¿Sabes cuánto tardaron en llamarme? Dos años. El problema es que a Kubala, que es el entrenador que me fichaba porque es el mismo que me había llevado a la selección, le echaron por una goleada contre el Colonia en la Uefa y vino Helenia Herrera. A Helenio le preguntaron por mí y dijo que con un 37 de pie no podía jugar al fútbol, que al menos necesitaba calzar un 40. Pero es que no me llamaron para contarme nada ni darme explicaciones. Yo, de todo esto, me enteré más tarde.

Tremendo. ¿Y dos años después?

Pues llegué a un acuerdo por teléfono. Muy rápido.

El Barça me dijo que me llamaría en diez días. Pasaron dos años. Acordé por teléfono con el presidente Núñez. Me firmó un contrato de diez millones de pesetas al año"

¿Con Gaspart?

No, con Núñez. Fue con el presidente Núñez. Yo tenía una gran relación con Armando Sisqués, presidente del Zaragoza. Me había enfadado con él, porque había traspasado a Víctor Muñoz un año antes y a mí no. Y se lo dije un día. Sisqués me respondió... Mira, si traspaso a Víctor no pasa nada. Si te traspaso a tí, aquí me cuelgan. Hasta que me llamó un día para decirme que me pasara por el club porque tenía que hablar conmigo. Llego y allí mismo, en ese momento, llamó Núñez. Estuvieron un buen rato hablando y yo escuchando la conversación. "le voy a traspasar al Barcelona", me dijo Sisqués. Póngase al teléfono que es Núñez. Hablé con él y lo cerramos muy rápido y muy fácil. Le puse dos o tres condiciones, las aceptó y así se hizo.

¿Cuál fue su primer sueldo en el Barça?

Era un contrato de diez millones al año. Diez millones de las antiguas pesetas. Si lo traduces a euros ahora, te mueres de la risa. Pero claro, era dinero entonces. Te comprabas un piso y te costaba trescientas mil pelas. El Zaragoza se portó muy bien. Yo ahí me consideraba muy bien pagado, tampoco había tanta diferencia en esa época entre lo que yo ganaba allí y lo que acabé firmando en el Barça. Pero es verdad que Núñez le pidió a Sisqués que le perdonara los cinco millones que me tenían que pagar a cuenta del traspaso y los asumió el Zaragoza.

Y coincide con Diego Armando Maradona...

Sí. La primera conversación que tengo con Diego es en el autocar que pillamos para irnos hacia el aeropuerto y coger un avión hacia Papendal, en el arranque de la pretemporada. Fue por casualidad, me senté a su lado. Yo tenía 26 años, el debía tener 22. Vi un chaval tímido, al que le costaba entrar en el grupo, como si echara en falta su hábitat, sus amigos, su família, que creo que es lo que al final le acabó perjudicando. Seguramente, por lo visto en el campo durante dos años no se pudo demostrar que fuera el mejor jugador del mundo; pero claro yo le veía entrenar cada día. Era increíble, increíble. Te hacía ese recorte seco, se lo hacía mucho a Migueli, era imparable. No había forma. Técnicamente, un 10 sobre 10. Al final de los entrenamientos, se ponía a darle al travesaño... puf. Decía, vamos a intentar poner el balón en esa motita negra que hay en el travesaño. Y no te diré que le diera todas las veces, pero sí muchas. Era muy bueno, tenía un tren inferior brutal, no le tumbabas. Si no hubiera tenido la lesión y la enfermedad o lo que fuera, estoy convencido que el Barça con Maradona hubiera ganado títulos por un tubo y tres o cuatro Copas de Europa.

¿Fue una hepatitis lo que tuvo o fue otra cosa?

No lo sé. Se escuchaba de todo. No sabemos aún lo que pasó, pero lo que está claro es que, por lo que fuera, Diego no tuvo continuidad. Si la hubiera tenido, hubiéramos visto más un Barça de ahora que el de antes. Te recuerdo que nosotros ganamos la liga en el 85 y hacía once años de la última, con Johan Cruyff como jugador. Tú ahora se lo dices a un chaval joven, que el Barça estuvo once años sin ganar una liga y no se lo creen. No se lo pueden creer.

Si Maradona hubiera encontrado la continuidad, hubiéramos ganado tres o cuatro Copas de Europa. Diego era un espectáculo

¿Lo de ese Barça de Maradona contra el Ahtletic de Clemente y todo lo que ocurrió fue peor que los clásicos de Pep contra Mou?

Fue peor. Mucho peor. Había mucha tensión. Veníamos de la lesión de Schuster en San Mamés, la de Maradona... El ambiente estaba muy enrarecido. A Clemente le quiero mucho porque después le tuve en el Espanyol, pero era un entrenador guerrero. Planteaba todo para impedir al rival y, claro, en una final de Copa y con esa tensión... Lo que ocurrió en el Bernabéu ese día fue tristísimo para el mundo del fútbol.

Con Terry Venables no acabó de casar nunca usted...

Ni con Venebles ni con Menotti. Tengo una historia con Menotti. Él tenía un once titular muy claro y el Boquerón (Esteban) de primer cambio. El resto no contábamos para nada. Recuerdo que Maradona estaba lesionado y entré yo unos partidos. Metí 3 goles en dos encuentros, contra el Betis y Las Palmas. Y se recupera Diego. Yo ya sabía que iba a volver al banquillo. En la siguiente jornada, íbamos al campo del Zaragoza. Bajando a los vestuarios el día antes, me viene Amador, el portero, y me suelta... Pichi, prepárate para lo peor. Y yo pensé, hombre ya lo sé. Si está Diego, va a jugar Diego está claro. Cuando acaba el entreno, vamos a la habitación del utillero, que es el que ponía en la pizarra, con tiza, la lista de convocados. Miro y no me veo. No puede ser, me dije. No me ha puesto ni para viajar. Cogí tal cabreo que me fui directamente al despacho de Menotti. Entro y le digo, míster no entiendo nada. Es lógico que si está Maradona juegue él, pero ¿fuera de la lista después de meter tres goles en dos partidos? Y salta Menotti: "Mire, vamos a Zaragoza. Y usted tiene muchos amigos allí. Si yo le llevo, después de haber hecho tres goles, le dirán que cómo puede ser que le pongan de suplente. Y usted me va a mirar con mala cara. Me traigo a Morán que casi nunca viene y seguro que estará más contento. Le pegué un portazo y me fui.

Menotti tenía un once y el resto servíamos. Una vez, tras hacer dos goles en tres partidos, me dejó fuera de una lista en Zaragoza. Se llevó a Morán, que no entraba nunca. "Él me pondrá buena cara", me soltó. Le pegué un portazo

Y arranca la temporada siguiente en Andorra...

Sí. Entró, no sé si por error, en mi habitación. Me dijo que le había sorprendido en la pretemporada, que me había visto muy bien físicamente, que el creía que era mucho más débil de lo que estaba viendo. "Creo que usted es el único que puede sustituir a Schuster y a Maradona si se lesionan", me comentó. Pensé, caramba, que c... ha cambiado aquí. Pero nada, me convocó pere no me dió ni bola.

Y la final de Sevilla. Hace poco, se cumplieron 40 años del fiasco. ¿Es una mancha que llevarán de por vida?

Sí... Sí, sí. Es imperdonable. Fue pasar de ser el primer equipo del Barça que gana una Copa de Europa a ser el equipo maldito que perdió una Copa de Europa. Pero no sólo fue perderla. Es que la pierdes en tu país y contra un rival de poca entidad, casi desconocido. Y mira, me preguntabas por Terry antes. Por Venables. El partido le vino muy grande. Muy muy grande. Es el día de mi vida como futbolista que más he calentado.

Es que eso viene de la ida ante el Göteborg...

Bueno, es que íbamos 3-0 perdiendo y en el banquillo sólo un delantero: yo. Y va y le dice a Esteve Fradera, un central, que caliente. Y me lo quedé mirando... al míster. El partido termina 3-0 y claro, los periodistas siempre sabéis donde está la noticia. Te puedes imaginar, declaré que si no había jugado esta vez, no iba a jugar nunca más y que no entendía como había metido un central perdiendo de manera tan clara en lugar del único delantero que estaba en el banco. Resulta que vamos a Sevilla a jugar contra el Betis, y en la comida previa, me viene Graham Turner, el traductor, que era un gran tipo y me comenta que el míster quiere hablar conmigo. "Me han dicho que está usted muy enfadado conmigo". Hombre, a usted qué le parece... le contesto. Y me dice... "cuando usted sea entrenador, que lo será, se dará cuenta que no siempre lo que opina la mayoría es lo mejor para el equipo. Si le saco a usted y nos meten el cuarto y el quinto no hay opción de remontar. Con 3-0 podemos remontar. Y tuvo razón. Tuvo razón, jaja. Ese mismo día, ya me comunicó que iba a ser titular en la vuelta. "Pero no lo tiene que saber nadie", me pidió. Tranquilo, que no se lo cuento ni a mi mujer.

Noche gloriosa en el Camp Nou. Inolvidable. Pero en la final de Sevilla, suplente...

Con Archibal que salía de lesión y que se trajo a un fisio personal suyo, un holandés. Y lo que te decía. Me pone a calentar en el 35 de partido. Yo pensaba que salía en el descanso. Pero van saliendo los compañeros y los cuento. Digo, pero si hay once tíos. Pregunto... ¿qué hago? Nada, siga siga... En el minuto setenta y tantos, decido dejar de calentar y sentarme en el banquillo. No tenía ningún sentido seguir así. Me puso en el 108. En la prórroga. Jugué 12 minutos. Recuerdo que antes de sacarme, ¡iba preguntando David! Preguntaba. Marcos, ¿cambio? Lobo, ¿cambio? Archi, ¿cambio? Pero vamos a ver, ¿quién te va a decir que lo cambies en una final de una Copa de Europa en la que puedes ser el héroe como lo fue Koeman años más tarde? No se atrevió, no se atrevió. Y luego vino lo más grave, para mí...

En los penalties de Sevilla, hubo estampida. Se borraron muchos. Desaparecieron. Terry me pidió que tirará y le dije que sí. Fue un error. Llevaba sólo 12 minutos en el césped

Los penalties...

Hombre, es que por favor. A ver, yo siempre tiré penalties. En el Zaragoza y en el Barça, en ausencia de Schuster y Maradona. Pero el entrenador tiene que saber que un futbolista que esperaba ser titular y que lo pones en la prórroga no está anímicamente en condiciones ni tiene la suficiente confianza para afrontar esa situación. Me pidió que lo lanzara y lo lanzé. Pero es el peor penalty que he tirado en mi vida. El peor. También es cierto que hubo estampida, que muchos se borraron. Muchos. Desaparecieron. No había donde elegir. Pero Venables se equivocó y mi error fue decir que lo tiraba. No estaba bien. Pero repito, una mancha que perdurará para siempre. Contra el Steaua, en Sevilla, con todo el campo lleno de culés... Eliges un escenario y es imposible elegir uno como ese. Imperdonable.

¿Cuándo supieron que Bernd Schuster se había ido al hotel, en taxi, tras ser sustituido?

Después del partido. Pero tengo que decir algo. El ambiente era de mucha euforia. Antes de jugar, ya habíamos ganado. Sólo se hablaba de cómo íbamos a celebrar el título, los invitados que vendrían al hotel tras la final, la comitiva del día siguiente... Todo era así. Ese fue el gran error. Y en estas, yo me sentaba esos días en la mesa con Tente Sánchez, Migueli y Bernardo. Y el alemán comentó, yo de eso de celebrar nada. Yo, cuando acabe el partido, cojo una avioneta con mi mujer y me largo. No se piró en la avioneta. Se piró en taxi.

Viajemos hacia el presente. Usted es muy laportista...

Sí.

¿Por qué?

Porque me gusta. Me gusta Jan. Sé los defectos que tiene, evidentemente. Pero conmigo siempre ha ido de cara y se ha portado muy bien. Y luego, tengo que decirte que el mejor Barça de la historia se ha visto con él. Y si nos referimos a este último mandato y nos damos cuenta de cómo estaba el equipo... Era un caos. Deportivamente y financieramente. Y ha vuelto a ganar. Y oye, lo que quiere la gente es que el Barça juegue bien y gana. Le da igual si hay deuda. Eso a los aficionados, si el equipo gana cosas, no le interesa para nada. Si el Barça divierte y consigue éxitos, la gente está supercontenta. Y bueno, dirigir el Barça no es sencillo. Y es verdad que Jan es presidencialista, le gusta tomar decisiones e intervenir en todo. Pero mira, ha tenido el gran acierto de fichar al mejor entrenador que puede tener el Barça.

Hansi Flick.

Me parece un entrenador de un nivel estratosférico. Tú sabes lo que es estar en casa y pensar... mira ahora, yo quitaría este y pondría a este... Y patapam. Hace lo que tú estás pensando. A Gerard Martín se lo ha iventado. Era un lateral izquierdo vulgar, y que me perdone Gerard. Pero Hansi le ha convertido en un central extraordinario, hasta el punto que no ha ido al Mundial por poco. Es increíble. Y luego el equipo juega con una estructura que gusta mucho a la afición y gana. Chapeau. Jamás le veo crecido, siempre conciliador, parece que acepte todo lo que le dicen pero sabe perfectamente lo que quiere. Ha sido un gran acierto fichar a Hansi Flick.

Flick es un entrenador de un nivel estratosférico y un gran acierto de Laporta. Sí, soy Laportista. Me gusta Jan, tiene defectos, pero le ha dado la vuelta al equipo. Y la gente lo que quiere es ganar y divertirse

Algo que no le convenza del míster...

Buff. Me cuesta eh. No te sabría decir. Quizá en lo de la línea defensiva tan alta, yo ante determinados rivales hubiera actuado con mayor prevención. Pero en fin, creo que eso también lo ha ido matizando. A veces, ya no hemos ido tan arriba.

¿Le inquieta la llegada de Mourinho?

No. Y menos si es el Mourinho de los últimos años. Me inquieta el Madrid, no Mourinho.

¿Le inquieta lo que está fichando?

A ver. Creo que con Dumfries y Konaté no mejora especialemente nada. Pero con Bernardo y Cucurella sí creo que dan un paso adelante. Carreras, cuando vino, me parecía una gran incorporación. Y ha estado muy mal. Igual que Huijsen.

A Cucu y Bernardo, ¿les hubieras traído al Barça?

Sí. A los dos. Los dos mejoraban lo que hay. Bernardo, viniendo libre, a pesar de lo que me cuentan sobre la prima y el sueldo que le ha puesto el Madrid, me parece un gran futbolista. Y después, creo que Cucurella es un gran defensor. La sensación que tengo es que el Barça está sin lateral izquierdo. Me creía a Balde pero ha bajado mucho su rendimiento. Otro futbolista que me encanta y que intentaría traer es el lateral del Newcastle, Lewis Hull. Me enamoré de él cuando le vi contra el Barça. Lo fichaba ya.

Hubiera fichado a Cucu y a Bernardo. Creo que ambos mejoraban al Barça

¿Por qué la gente se mete tanto con De Jong?

No lo sé. Yo le tengo mucho respeto. Puedo decir que soy Frenkista. Es verdad que no ha dado el rendimiento que yo esperaba, porque estaba convencido que era un futbolista para marcar una época, que podía ser el jugador sobre el que girara todo. Aunque luego, esa sarta de comentarios que van surgiendo no los entiendo. Creo que Frenkie está dando un buen rendimiento y que los entrenadores no son tontos. Y le ponen, en el Barça y en la selección neerlandesa. Me parece muy buen jugador, pero sí esperaba muchísimo más de él.

Con Lamine Yamal todo se ve distinto, ¿no?

Es un genio. Un futbolista estratosférico. No he visto nunca a nadie, a su edad, hacer lo que hace él. Veremos como va madurando, pero las condiciones que tiene son espectaculares. Yo le escucho hablar y pienso que es ya muy maduro, aunque me falta conocerle personalemente. Va a ser el mejor del mundo, seguro.

Julián Álvarez...

No entiendo al Atlético de Madrid. Yo creo que se equivocar renunciando al negocio que le ofrece el Barça. No tiene ningún sentido su reacción. El que habla no es el Barça, es el futbolista. Con el que tienes que estar cabreado es con el futbolista que no quiere estar en tu equipo, no con el equipo que lo quiere. ¿Si pagaría 150 millones? Es mucho dinero, eh. Yo lo dejaría en 100 (risas)

Pero, ¿le mola el delantero argentino?

Sí, es muy buen jugador. Tenía algunas dudas al principio, pero me gusta, sí. Aunque aún no ha rendido todo lo que puede dar, pero lo fichaba sí. Creo que el PSG ha hecho algo que muchos equipos van a copiar. Atacan con un tridente sin nueves puro. Todos pueden ser falsos nueves y todos intercambian posiciones en todo el frente de ataque. Julián encajaría muy bien en ese papel en el Barça, con Lamine, con Raphinha, con Gordon.

¿Qué hay que hacer con Raphinha?

Si tengo que elegir entre venderlo y guardarlo, me lo guardo. Han fichado a Gordon, que para mí fue una sorpresa. Es verdad que presiona y es intenso, pero no creo sínceramente que pueda rendir como Raphinha.

¿A Rashford se lo quedaría?

Ha dado muchísimo más de lo que yo pensaba. Más números que fútbol. Una vez tienes a Gordon, no tiene sentido alguno que te quedes a Rashford.

¿Está de acuerdo con una venta de Marc Casadó?

Por su bien, igual sí. Allá donde vaya, tendrá más minutos que en el Barça.

¿Usted defendió un Last Dance de Leo Messi en el Camp Nou?

No. Yo creo que Messi ha sido el mejor futbolista que ha habido en la historia. De hecho, lo está demostrando en el Mundial con su capacidad para meter goles con Argentina. Lo que ocurre es que cuando firmas a alguien firmas todo el pack. Todo el mundo viene con pack. Messí aportó muchísimo al Barça y siempre aporta bastante más de lo que resta. Pero, para mí, que Leo volviera al club para jugar sería volver a mediatizar el vestuario. Messi tenía mucha fuerza y no sé si esto es lo que más le conviene ahora al equipo.

Pero la forma en la que le obligaron a irse es inadmisible...

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Está claro. Un jugador como Leo no debío irse jamás de esa manera. ¿El peor error de Laporta? Puede ser, pero necesitaría saber qué es exactamente lo que más pesó en la decisión. Yo creo que fue el factor económico. Hay gente que te cuenta unas cosas y gente que te cuenta otras. Nunca sabes. Creo, desde luego, que hay que homenajearle como merece, de manera brutal y con una escultura en el Camp Nou para que recordemos siempre lo que ha sido y es: el futbolista más grande de la historia del Barça y del fútbol.