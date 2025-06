La anécdota de Raphinha y las vacaciones brasileñas de Lamine Yamal

Raphinha, en un evento publicitario con su esposa Natalia en São Paulo, ha desvelado este viernes una conversación que tuvo con Lamine Yamal antes de que 'el niño prodigio del Barça' emprendiera una semana de vacaciones en Brasil, donde se lo acabó pasando a lo grande.

El crack de Mataró, que es el mejor jugador del mundo en la actualidad sin ningún tipo de discusión, quería aprovechar su estancia en el gigante sudamericano, donde fue con algunos amigos y dos integrantes de la agencia de Jorge Mendes, para conocer con profundidad a Neymar Jr., que es uno de sus grandes ídolos futbolísticos.

Y si alguien del vestuario del Barça tiene línea directa con el ahora futbolista del Santos, ese es Raphinha, porque ambos comparten vestuario y complicidad en el vestuario de la Seleção.

"Me preguntó que si mandaba un mensaje a Ney, si le iba a contestar... y creo que sí que le respondió porque los vi juntos...", ha explicado jocosamente el extremo gaúcho. "Y yo le dije... ¡claro que te va a contestar!", ha añadido.

Rapha se ha deshecho en elogios hacia Lamine, consciente de la importancia que ahora mismo desempeña en el proyecto deportivo blaugrana.

"Creo que con el nivel que ha alcanzado, hoy en día tiene acceso a cualquier cosa que se plantea o a cualquier persona, incluso a Neymar Jr. No es casualidad que ambos estuvieran juntos", ha indicado.

Las vacaciones de Lamine Yamal fueron un éxito: conoció São Paulo, Río de Janeiro, surfeó con el tricampeón mundial Gabriel Medina, visitó la favela de Rocinha en la Cidade Maravilhosa... su inmersión brasileña tiene visos de repetirse.

"Me dijo que vendría y no le di ningún consejo en especial, él me pidió sugerencias sobre lugares que podía conocer aquí... lo único que le comenté es que no hay cómo pasar unas vacaciones en Brasil sin buscar una buena playa y un buen lugar para divertirse", ha afirmado Raphinha, que ha destacado: "como buen brasileño que soy, le animé a venir".

Alegato a favor de Neymar Jr.

Raphinha ha aprovechado el evento publicitario que protagonizó en São Paulo para lanzar un mensaje a la 'torcida' y defender públicamente a Neymar Jr.

"Creo que todos están de acuerdo en sus cualidades y en la importancia que tiene, no solo para la selección, sino también para el club en el que esté jugando. Lamentablemente, pasó por un momento complicado. Sin embargo, mucha gente prefiere criticar antes que analizar realmente lo que está ocurriendo", ha declarado.

El delantero del Barça ha destacado la importancia que tiene Neymar Jr. en el actual proyecto de Brasil. "Es una persona extraordinaria que siempre busca estar en su mejor nivel. Pero hoy en día, con la cantidad de partidos y viajes que hay en el fútbol, es muy difícil no tener alguna pequeña lesión durante la temporada. Él es alguien que se cuida, que quiere estar bien preparado, que quiere volver a la selección... pero quiere volver bien, no quiere regresar solo por el hecho de ponerse la camiseta otra vez", ha remarcado.

"Y creo que Neymar, en su mejor versión, puede ayudarnos a alcanzar nuestro gran objetivo, que es ganar el Mundial el próximo año", ha finalizado.