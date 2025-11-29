La anécdota que marcó el fichaje de Boateng por el Barça: "Dio el OK"

Kevin-Prince Boateng reveló nuevos detalles sobre su sorprendente llegada al FC Barcelona en enero de 2019. En una entrevista para el pódcast 'UNSCRIPTED by Josh Mansour', el exjugador explicó cómo se gestó una operación breve, inesperada y condicionada por un factor clave: la aprobación de Leo Messi.

Boateng, entonces jugador del Sassuolo y cedido al Barça como refuerzo de emergencia para la delantera, aseguró que el club al completo veía con buenos ojos su incorporación. Según su relato, tanto Eric Abidal —entonces secretario técnico— como la dirección deportiva, Josep Maria Bartomeu y Ernesto Valverde estaban de acuerdo en incorporarlo. Sin embargo, había un paso imprescindible antes de cerrar la operación.

"Podía firmar por el Barcelona, pero si Messi decía que no la operación no se hacía", explicó. Boateng asegura que en aquel momento comprendió que cualquier movimiento, por pequeño que pareciera, pasaba inevitablemente por el capitán. "Abidal me quería en el Barça, el otro director deportivo me quería, el presidente me quería, el entrenador me quería… entonces dije ‘ok, vamos a firmar’, pero me dijeron que primero tenían que preguntar a Messi".

El atacante ghanés relató que pasó aquella noche pendiente de una única respuesta: la del argentino. “Él tenía ese poder. Me fui a dormir esperando que a Messi le gustase mi fichaje. Si hubiera dicho que no, no hubiera firmado por el Barça”, afirmó.

El visto bueno llegó, y Boateng aterrizó en el Camp Nou donde pasó sin pena gloria: disputó solo cinco partidos oficiales como azulgrana en los que no logró ningún gol. Desde entonces han sido muchas las entrevistas en las que el exazulgrana ha recordado su paso por Barcelona, incluso dejando frases muy polémicas como en las que aseguró que "cuando llegué al Barcelona, tuve que decir que Messi era el mejor del mundo. Mentí, amo a Cristiano Ronaldo. Era del Madrid, pero me dijeron que nunca dijese eso porque sino no podría jugar", mencionó en el programa VIBE with FIVE.