La anécdota de Henry con Xavi: "No vuelvas a hablar así del Barça nunca más"

Thierry Henry llegó al Barça en 2007, justo un año después de perder con el Arsenal la final de la Champions contra el conjunto azulgrana. En el podcast 'Stick to Football', el delantero ha recordado una anécdota de uno de sus primeros días en el equipo con Xavi Hernández como protagonista.

"Estaba con Samuel Eto'o subiendo las escaleras del Camp Nou. Entonces, vimos la frase 'Més que un club' y nos reímos", ha comentado el atacante francés. Sin embargo, con lo que no contaban fue con lo que pasó después: "No vi que Xavi estaba detrás de nosotros y nos recriminó lo que estábamos comentando".

"Qué has dicho? No vuelvas hablar así de mi club nunca más. Cuando ganes algo algún día, entonces podrás hablar", ha recordado el exjugador las palabras que le dijo el centrocampista.

No obstante, Henry ha expresado que no supo cómo reaccionar: "En ese momento no le respondí, lo que es algo inusual en mí. Simplemente lo miré y me disculpé". Además, añadió: "Yo no sabía lo que significaba. Ahora lo sé. Allí perdí y también gané, por lo que entendí todo lo que significaba ese club".

Tres años como azulgrana

Thierry Henry llegó al Barça hace 18 años, después de pasar ocho temporadas con el Arsenal. En su primer año como blaugrana, el delantero disputó 47 partidos en los que anotó 19 tantos. No obstante, el exfutbolista llegó a alcanzar su máximo nivel el curso siguiente, cuando se convirtió en una pieza clave para la consecución del triplete, así como las Supercopas de España y de Europa y el Mundial de Clubes logrados después.

La siguiente temporada, sin embargo, el francés se vio mermado por las lesiones y no tuvo la continuidad que le hubiera gustado tener en los terrenos de juego. Por ese motivo, el verano de 2010 se acabó marchando a la MLS para fichar por el New York Red Bulls.

En los años que Henry se vistió con la camiseta azulgrana, el delantero acabó disputando 121 partidos oficiales en los que anotó 49 goles. Junto con el sextete de la primera temporada de Guardiola en los banquillos, el exfutbolista también ganó la Liga de 2010.