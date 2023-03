Andy Cole: "Insistir con De Jong hace que el United parezca desesperado"

"El club tiene que ir a por jugadores que quieran venir como Casemiro", señala el exfutbolista El exdelantero insta al United a pasar página y buscar otras opciones en el mercado

El exfutbolista del Manchester United, Andy Cole, se mostró contrariado con la insistencia de los 'red devils' por fichar a De Jong. El que fuera delantero puso el ejemplo de Casemiro para explicar el camino que tiene que seguir el conjunto inglés.

“De Jong es un muy buen futbolista y no hay dudas sobre eso, pero si miras lo que ocurrió en el último mercado de fichajes tienes que preguntarte por qué el United querría volver a ponerse en esa situación. Tienen que ir a por jugadores que realmente quieran venir aquí como Casemiro", señaló.

En este sentido, reivindicó el United no debería insistir en futbolistas que no tengan claro si quieren venir. “Ir otra vez a por De Jong les hace parecer desesperados. Estamos hablando del Manchester United; si no quiere jugar para ti, entonces sigue a delante y busca otra opción. El United no es un club más de la Premier, la respuesta del jugador tiene que ser clara; sí o no, pero no sirve un quizás".

Frenkie De Jong, durante el clásico | David Ramírez

El sueño de Ten Hag

De Jong se ha convertido en una pequeña obsesión para el United desde que Ten Hag llegó al club. El neerlandés lo entrenó en el Ajax y sueña con poder a volver a contar con él. De Jong, sin embargo, se ha mostrado en los últimos tiempos muy contundente: solo piensa en seguir en el Barça y no tiene intención de fichar por el United.

El neerlandés está disfrutando de su mejor temporada en el Barça. Indiscutible para Xavi, el equipo está muy bien situado para lograr LaLiga, un título que De Jong todavía no ha ganado nunca.