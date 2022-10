Andrés Iniesta: "Es vital que el Barça gane al Inter"

El centrocampista habla sobre el crucial duelo europeo que disputará su ex equipo este miércoles en una entrevista en la Gazzetta "La Champions es una competición de detalles, si fallas, lo pagas"

El FC Barcelona afronta una semana muy importante para su presente y futuro deportivo y económico. El domingo, un clásico. Pero antes, el miércoles, un partido crucial de Champions en el que solo vale ganar. Andrés Iniesta lo analiza en una entrevista en la Gazzetta, en la que asegura que "es vital que el Barça gane al Inter para mantenerse vivo".

"El resultado de la ida fue muy negativo para el Barça por las consecuencias que conlleva para la vuelta. Los partidos contra el Inter son siempre muy apasionantes y difíciles. Siempre pasa de todo", explica el manchego. "Ellos tienen un gran equipo, será complicado. Les viene bien el empate. La Champions es una competición de detalles, si te equivocas, lo pagas. Pero el Barça tiene una gran oportunidad para dar de nuevo un paso adelante. Y espero que lo consiga", añade.

El arbitraje

Preguntado sobre el arbitraje en la ida, Iniesta fue claro: "En mi opinión, las jugadas de las que hablamos fueron claras. Y dada la importancia del partido, cuando estas decisiones te afectan negativamente, sientes el golpe".

Recuerdos de 2010

No pudo evitar el centrocampista acordarse de la fatídica semifinal de 2010 ante el conjunto que por entonces dirigía Mourinho: "Tengo recuerdos decididamente negativos, por la eliminación y porque me lesioné. Estaba enfermo y no sabía si llegaría al Mundial, ese desafío para mí fue una doble decepción".

Y añadió: "A la vuelta recuerdo un ambiente increíble, el gol anulado a Bojan, la tensión. Lo dije antes, los partidos con el Inter están llenos de cosas, porque es un equipo que siempre tiene grandes jugadores”.