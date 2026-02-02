Andrés Iniesta: "Quiero empezar a entrenar pronto"

Andrés Iniesta Luján son palabras mayores en la historia del FC Barcelona. Pocos centrocampistas han dejado tanta huella en el club barcelonista como el manchego. El Barça lo captó en el verano del 1996 y dejó el alevín del Albacete para ingresar en el Infantil B barcelonista que dirgía Ursicinio López. Lo que sucedió después forma parte de uno de los mayores capítulos de oro de la historia blaugrana.

En el programa de Catalunya Ràdio Tot Costa, Jordi Costa y Sònia Gelmà han entrevistado al ex jugador manchego pocas horas antes de que el Albacete y el Barça se disputen una plaza en las semifinales de la Copa del Rey. Este será un partido muy especial para Iniesta: "Me hubiera gustado estar pero estoy en Dubai y lo veré aquí. Hay partidos que no puedo dejar de verlos. El Albacete vienen de eliminar al Real Madrid y esto es suficiente aviso. El Alba tiene la motivación de volver a hacer algo extraordinario. Si el Barça está a su nivel es difícil que pierda pero a un partido puede pasar cualquier cosa".

Iniesta jugó con el Barça contra el Albacete / Joan Ignasi Paredes

La última vez que el Barça visitó el Carlos Belmonte, Iniesta fue un protagonista destacado. El de Fuentealbilla lo recuerda muy bien: "Ganamos 1-2 y aquel día marqué yo en el minuto dos y también marcó Ronaldinho. Fue un gol especial ya que aunque no haya jugado a nivel profesional con el Alba era especial jugar en el Carlos Belmonte en mi ciudad natal. No celebré el gol pero es una situación bonita aunque para la afición del Albacete no fue lo mismo".

Iniesta no celebró su gol en el campo del Albacete / Joan Ignasi Paredes

Iniesta ya no tiene vinculación con el accionariado del Albacete pero en su momento ayudó económicamente a uno de los clubs de su corazón.

El héroe de Stamford Bridge está ansioso por empezar a entrenar: "La idea es empezar a entrenar. Me falta el Pro para sacarme el carnet. Lo estoy sacando aquí en Asia y de momento solo podría entrenar aquí y al cabo de un tiempo hacerlo en Europa. Aquí acabé jugando y ya vine con la idea de sacarme el título y he seguido aquí el proceso y lo acabaré en Dubai. A partir del verano veremos si cambio de aires o no".

Xavi, Busquets e Iniesta es el mejor centro del campo de la historia del fútbol / Josep Maria Arolas

Andrés ya observa el fútbol con una mirada de entrenador: "Vas mirando los partidos de otra manera. El balón te atrapa pero con otra mirada. Hoy en día hay pocos secretos. Pero lo que me toca es prepararme de la mejor manera".

¿Hubiera podido Andrés Iniesta jugar en el Barça de Flick?: "Creo que en forma hubiera podido jugar en cualquier sistema. Corren felices. Han cogido esta idea como algo que les lleva a estar más cerca del éxito. Cuando empezamos con Pep corríamos mucho para la presión. . Este Barça tiene muchos registros positivos, genera tantísimo que es difícil que el rival genere más".

Iniesta colabora en la campaña de Save the Children / SAVE THE CHILDREN

¿Los equipos que entrene Iniesta se parecerán al Barça actual?: "Primero tendría que saber los jugadores que tengo y saber sus capacidades y el rendimiento que pueden dar. Lo que tengo claro es que uno tiene que tener una idea de como jugar pero con una mentalidad de adaptación a la situación".

Preguntado por Pedri, Andrés no escatima elogios: "Tiene muchas cualidades muy buenas. Él se siente muy cómodo en el manejo del balón. Siempre está participativo. Esto lo hace ser diferencial. Tiene la capacidad de organizar pero también tiene desequilibrio. Es un jugador muy completo que seguirá mejorando. Pedri tiene cualidades brutales".

Iniesta valoró muy positivamente la segunda edición de su torneo / Iniesta Cup

Sobre Lamine Yamal, Iniesta tiene muchas expectativas:" El reto que tiene por delante es seguir creciendo cada año. Juega con una naturalidad brutal. Tiene que seguir superándose. Está en sus manos convertirse en uno de los más grandes. Esperemos que lo siga haciendo".

Respecto a las elecciones del Barça, el manchego ha hablado con su diplomacia habitual: "Tengo muy buena relación con la gente del club y gente que esté fuera. Solo espero que el Barça opte a todos los títulos y tenga la estabilidad que necesita. Quién tenga que salir o seguir como presidente que sea lo mejor para el Barça. Lo que decidan los socios será lo mejor".

Iniesta ha recordado que mantiene una buena relación con Deco y Bojan de su etapa como compañeros en el vestuario blaugrana.