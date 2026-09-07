Andrés Iniesta, sobre Pedri: "Es un futbolista extraordinario. Me encanta porque tiene una historia detrás llena de trabajo y superación. Y tiene, sobre todo, su propia historia"

El impacto de Pedri González en el FC Barcelona fue total desde el primer minuto que vistió la camiseta azulgrana. Este verano, el canario cumplió uno de sus grandes sueños: conquistar la Copa del Mundo con España, un hito que quedará para siempre en su memoria. Sin embargo, el futbolista ya está centrado en un nuevo objetivo, que es ganar la Champions League con el conjunto culé.

El estilo de fútbol que despliega Pedri guarda muchas similitudes con el de Andrés Iniesta, quien se pronunció al respecto en una entrevista concedida al diario 'Marca'.

El ex del Barça no dudó en reconocer que "es un jugador que si te pones delante de la tele te maravilla lo que hace, con lo fácil que lo hace, con la sencillez, con la naturalidad que lo hace".

Sobre si el jugador canario es una mezcla entre él y Xavi Hernández, Iniesta fue claro: "Pedri es Pedri". Al instante, quiso dejar claro que "no es mezcla de nada", debido a que "tiene sus cualidades, sus virtudes, sus cosas para seguir creciendo y mejorando porque es un chico muy joven, aunque es muy determinante en el Barça y la selección".

Pedri con su familia / Instagram @pedri

El entrenador del Gulf United FC de Dubái remarcó que "Pedri es un futbolista extraordinario. Me encanta porque tiene una historia detrás llena de trabajo y superación. Y tiene, sobre todo, su propia historia". Cabe recordar que Pedri reconoció que Iniesta es su ídolo de infancia, algo que le hace sentirse "orgulloso".

"Que él haya dicho que yo fui su ídolo de infancia es algo precioso. Que se fijaba en mi juego. Una referencia. ¿A quién no le gusta escuchar algo así", comentó a 'Marca'.

Pedri sonriendo / Instagram

Iniesta remarcó la importancia de que cada uno sea uno mismo: "Pedri no tiene que ser yo. Él tiene que ser Pedri, con sus propias características, construir su propio camino. Eso es lo más valioso para cualquier persona. Ser uno mismo. Y él lo es".

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Tiene claro que posee unas capacidades que pocos futbolistas tienen. "Es, sobre todo, un jugador diferencial, capaz de construir jugadas que antes no existían. Se inventa pases que nadie había visto previamente porque posee un gran talento", concluyó.