Andrés Iniesta inicia su carrera en los banquillos: primer reto como entrenador en Dubái

Una nueva etapa comienza para una de las mayores leyendas de la historia del FC Barcelona. Andrés Iniesta ya tiene equipo para iniciar su carrera en los banquillos. El manchego se ha incorporado al Gulf United FC de Dubái, club de la First Division League de los Emiratos Árabes Unidos, en la que será su primera experiencia como entrenador mientras continúa su formación para obtener la Licencia Pro.

A sus 42 años, el campeón del mundo con España da un paso más en una trayectoria que parecía destinada a continuar ligada al fútbol. Tras retirarse como jugador profesional en 2024 después de su etapa en el Emirates Club FC, Iniesta seguirá desarrollando su carrera en el país donde puso punto final a su etapa sobre el césped.

El excentrocampista blaugrana ha elegido un proyecto que encaja plenamente con su visión del fútbol. El Gulf United FC apuesta por el desarrollo de jóvenes talentos y cuenta actualmente con la plantilla más joven de la categoría. Una filosofía que conecta directamente con la forma de entender este deporte de quien fue uno de los grandes referentes de la mejor etapa de la historia del Barça.

"El Gulf United me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", explicó Iniesta. "El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle una parte de lo que me ha aportado a través de la formación, del aprendizaje y del trabajo diario con jóvenes jugadores que tienen el hambre y el talento necesarios para llegar lejos".

El héroe de Johannesburgo aseguró además que quiere crecer como técnico desde la base. "Creo en desarrollar futbolistas de la manera correcta, con paciencia, con una idea clara de cómo debe jugarse al fútbol y con una atención genuina a cada persona. Quiero crecer como entrenador, adquirir experiencia real y obtener la Licencia Pro", añadió.

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El Gulf United se ha convertido en los últimos años en uno de los proyectos emergentes más ambiciosos del fútbol emiratí. Fundado en 2019, el club ha logrado ascensos consecutivos y reúne actualmente a más de 600 jugadores de 83 nacionalidades diferentes. Además, se ha ganado una reputación especial por ofrecer oportunidades a exfutbolistas profesionales para iniciar sus carreras como entrenadores.