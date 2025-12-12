Andrés Iniesta, exculpado en Perú de una denuncia por estafa

Andrés Iniesta ha sido exculpado por la Fiscalía de Perú tras la denuncia por estafa de un grupo de empresarios peruanos, quienes denunciaron el pasado mes de noviembre a la filial latinoamericana de Never Say Never (NSN). El exfutbolista de Fuentealbilla, socio de esta empresa, estaba acusado del fraude de unos 500.000 euros.

Sin embargo, un mes después de que la noticia saliera a la luz, el fiscal ha declarado que Iniesta no tiene nada que ver con las acusaciones y que, además, su nombre fue utilizado para darle repercusión a un asunto que habría sido "intrascendente". El exjugador de 41 años, que ha comprado recientemente un equipo ciclista, no mantiene ninguna relación con la matriz latinoamericana de NSN, que se disolvió hace dos años, antes incluso de que el albaceteño adquiriera acciones de la empresa.

"No procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra Andrés Iniesta Luján por el presunto delito de estafa agravada en agravio de la empresa Gucho Entertainment SAC", señala el adscrito de la Fiscalía de Perú, quien ha cerrado el caso tras no identificar su participación ni relacionarlo con el daño económico denunciado: "No se ha logrado alcanzar con las instrumentales que obran en los actuados y los resultados de los actos de investigación, la sospecha reveladora que se requiere para la pretendida formalización y continuación de la investigación fiscal, motivo por el cual correspondía el archivo de la investigación".

Andrés Iniesta, en la presentación en Barcelona de NSN Cycling Team, su nuevo proyecto deportivo / EFE

Los empresarios peruanos le acusaban de no llevar a cabo una serie de eventos deportivos y musicales que tenían pactados con anterioridad, cuando el excentrocampista del Barça no formaba parte de la empresa. "Fue liderada por personas que no eran las indicadas y perjudicaron a la compañía y a terceros", detalló la compañía NSN en un comunicado que iba dirigido a los presuntos responsables y que se emitió tras conocer la acusación.

El informe de la Fiscalía peruana ha matizado que Iniesta no era conocedor de este asunto antes de publicarse la denuncia y que tampoco había visitado nunca Perú. Por otro lado, se cita un oficio del Ministerio del Interior de España que agrega que "el exfutbolista no tiene denuncias relacionadas con las sociedades International Commercialization of Sports Spain SL y NSN Barcelona".

Iniesta no solo se ha visto afectado por las acusaciones de los empresarios, sino también por la forma de proceder de la Justicia peruana, que permite denunciar a cualquier persona sin aportar pruebas iniciales y obliga a los mecanismos legales a mantener las causas abiertas durante más de dos meses. No obstante, la decisión judicial ha llegado antes de lo previsto, pues el caso se ha cerrado en poco más de 30 días.