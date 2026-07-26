Andrés Iniesta (42 años) reflexiona sobre sus estudios: "Siempre he querido estudiar, pero el fútbol me lo ha impedido por falta de tiempo"

El Mundial de Fútbol 2026 ha reactivado una emoción colectiva que parecía dormida: la de aquellas noches de gloria de 2010, cuando Andrés Iniesta (Fuentealbilla, 42 años) convirtió a España en campeona del mundo por primera vez.

El futbolista, que ya explicó públicamente "lo mal que lo pasó en aquel entonces por una depresión", empezó a destacar sobre el césped con solo 12 años. Y cuando alcanzó la mayoría de edad, tomó una decisión inesperada para un jugador de élite: compaginar su éxito deportivo con la universidad.

La carrera que eligió para complementar el fútbol

Mientras vivía en La Masia y tenía claro que su prioridad era el fútbol, Iniesta quiso seguir formándose en un ámbito que conocía bien. "Estoy estudiando INEF", contaba él mismo con 22 años. Reconocía que siempre había querido estudiar, aunque el tiempo se lo impedía: "Siempre he querido estudiar, pero el fútbol me lo ha impedido por falta de tiempo".

Andrés Iniesta, en la ceremonia del Balón de Oro / EFE

Su enfoque era pragmático: "Me lo tomo como un apoyo, nunca como una obligación, porque hoy en día mi primera obligación es el fútbol", destacaba. Para él, la carrera tenía sentido por su vínculo con el deporte: "Es una carrera de deporte y, para mí, es más fácil de llevar. Es un ámbito que domino y, por lo tanto, más llevadero".

Entrenar por la mañana, universidad por la tarde: una rutina casi imposible

Ser jugador profesional y universitario a la vez no es sencillo. Iniesta lo explicaba con claridad: "Entreno por la mañana y, por la tarde, si no tengo gimnasio, voy a la universidad. Aunque cada vez tengo menos tiempo para ir". La falta de horas, la exigencia física y la presión competitiva hacían que asistir a clase fuese un lujo ocasional.

Aun así, el futbolista insistía en que la formación era importante para él, aunque subordinada a su carrera deportiva. Su disciplina, su organización y su capacidad para sacar tiempo de donde no lo había reflejaban una inquietud intelectual poco habitual en jugadores de su nivel.

"Castellano y catalán los domino, pero me faltaría reforzar el inglés"

Más allá de la universidad, Iniesta también quería mejorar en idiomas. "Me parece que podría mejorar los idiomas, sobre todo el inglés”, admitía. Y añadía: “Castellano y catalán los domino, pero me faltaría reforzar el inglés". Un objetivo que consideraba clave para su futuro profesional y personal, consciente de la importancia de ser bilingüe en el fútbol moderno.

Iniesta ha explicado en varias ocasiones que su infancia no fue como la de la mayoría de niños, marcada por la disciplina y la exigencia del fútbol desde muy pequeño. Aun así, recuerda con claridad qué materias le gustaban en el colegio: "Me gustaban mucho la Educación Física y las Naturales". Y también cuál era la que menos disfrutaba: "La que menos me gustaba era Matemáticas, aunque no se me daba tan mal".

Andrés Iniesta ante dos rivales en el España-Portugal del Mundial del año 2010 / EFE

Estas confesiones muestran que, incluso lejos del balón, Iniesta tenía inquietudes académicas y curiosidad por aprender. Un rasgo que lo acompañó durante toda su carrera.

Un perfil académico que revela la esencia de Iniesta

La historia universitaria de Andrés Iniesta no es solo una anécdota. Es el retrato de un deportista que, en plena presión competitiva y en los años más intensos de su vida, buscó crecer más allá del fútbol. Su paso por INEF, su interés por los idiomas y su reflexión sobre su propia formación revelan una personalidad disciplinada, humilde y profundamente curiosa.

En este Mundial 2026, mientras España revive la nostalgia de 2010, la figura de Iniesta vuelve a recordarnos que la grandeza no solo se construye en el campo, sino también en la voluntad de aprender.