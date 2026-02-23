Andrés Iniesta: "El voto es privado y siempre por el bien del Barça, independientemente de las cosas que salgan"

La importancia de lo que puedan decir los exjugadores del FC Barcelona sobre el proceso electoral en el club azulgrana es evidente. Más si cabe en el caso de Andrés Iniesta, una figura de consenso más allá de la entidad. Sin embargo, quiso ser prudente, en su habitual registro, marcando terreno ante la agitación que rodea a los comicios.

“Voy a votar, como siempre que he podido”

“Poco papel juego, solo como socio. Contribuiremos en un día que es importante para el barcelonismo. A partir de ahí, como siempre digo, lo mejor para el Barça y lo que decidan los socios. Vamos a ver lo que sucede”, aseguró en un acto en el que fue protagonista, junto a Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid.

Ambos son anfitriones de una alianza entre LaLiga y Airbnb que busca combatir la despoblación rural con distintas acciones en las que participan, entre otros, estos dos deportistas. “Voy a votar, como siempre que he podido hacerlo. No lo haré público, es privado, como ha de ser normalmente”, insistió cuando se le preguntó sobre las votaciones del próximo 15 de marzo.

Igualmente, Iniesta fue cuestionado acerca de los frentes abiertos que tiene el ahora precandidato Joan Laporta. El último, la denuncia presentada contra su persona en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo y cobro de comisiones. “Como siempre, no es algo nuevo cuando llegan todo este tipo de situaciones. A partir de ahí, que sea lo mejor para el club”, se reafirmó, sin profundizar en un caso concreto.

“Ojalá el Barça vuelva a salir campeón”

“Cada socio intentará o intentaremos hacer una lectura de lo que se entiende que es mejor y, a partir de ahí, el voto de cada uno será lo mejor para el Barça, independientemente de las cosas que puedan salir”, argumentó el exjugador azulgrana, quien también quiso analizar la actualidad del club en el terreno deportivo. Lo más inmediato pasa por el hecho de que los de Flick le arrebataron el efímero liderato que logró el Madrid la pasada jornada.

“Para mí el favorito sigue siendo el Barça. Vuelve a ser líder y a ver si lo puede mantener hasta el final. Competida será seguro, siempre es competida LaLiga. Ojalá el Barça vuelva a salir campeón”, deseó, a la vez que opinó sobre el papel que tendrá Lamine Yamal en los éxitos futuros de la entidad: “Es una cuestión de que él siga mejorando”.

Para Iniesta, Lamine “tiene el talento para hacerlo, tiene el trabajo para hacerlo. Es un reto importante para él. Tiene todo para conseguirlo. Ojalá siga esa evolución que está teniendo porque es muy positivo, sobre todo para los culés y para los españoles tener un jugador de ese nivel”. Por último, quiso analizar el futuro en el Mundial con la selección: “Estoy con ganas de que llegue, con ganas de ver a la selección hacer un gran trabajo y ojalá pueda estar en lo más alto, que sería ganar”.