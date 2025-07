Andrés Iniesta: "Los deportistas jóvenes deben saber que tienen una responsabilidad"

Andrés Iniesta estuvo presente en los Premios Princesa de Girona 2025, una gala celebrada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y dio una entrevista inspiradora en la que tuvo presente los valores del deporte, la salud mental, y dio consejos a los jóvenes futbolistas que deben lidiar con la presión de ser ejemplos allá donde van.

El exfutbolista del Barça fue recibido como un referente de varias generaciones de jugadores actuales y un ejemplo de humildad, respeto, juego colectivo, compromiso, generosidad y profesionalidad. También se ensalzó su papel en la visibilización de la salud mental en el deporte de élite, gracias a su libro 'La mente también juega', publicado en el año 2024.

Iniesta ha hablado abiertamente, desde que abandonó los terrenos de juego, de sus problemas de ansiedad y depresión. A través de sus diferentes acciones, ha ayudado a promover el deporte base y a formar a jóvenes futbolistas en valores como el esfuerzo y el juego limpio.

"Tuve la oportunidad de hacer lo que me gusta, mi pasión. Todo es relativamente más fácil así. He intentado siempre mantener los pies en suelo, he contado con una familia maravillosa que me ha guiado por ese camino. Para mí, el camino siempre fue el esfuerzo, el compromiso, la dedicación y la honestidad. Son pilares y valores que nos gustan y que a la hora de llevarlo a la práctica hay que ser muy consciente de ello de que ese es el camino", inició Iniesta.

También valoró el presente de los jóvenes futbolistas. "Yo soy un poco más mayor que estos chicos jóvenes, pero da igual que pase el tiempo: el esfuerzo, el sacrificio, el compomiso son la clave, da igual la edad que tengas. Que haya referentes jóvenes es maravilloso. La diferencia con los de más edad es la experiencia. Deben saber que tienen una responsabilidad, porque hay otros jóvenes que se fijan en ellos. Entre todos siempre hay que intentar ayudar", dijo.

Andrés Iniesta en la presentación del libro 'La mente también juega' / Javi Ferrándiz

"Afortunadamente, hemos mejorado mucho en el deporte base. Ojalá yo en su momento hubiera tenido a disposición todo lo que hay actualmente. En el pasado he pasado momentos muy oscuros, complicados. Creo que prácticamente todos pasamos por algún momento de esos. Afortunadamente todo está mejorando. No hace falta estar mal para ir a terapia o no y toda la velocidad a la que nos lleva la vida todavía lo complica más, pero como sociedad hemos mejorado mucho y hay que seguir en esa línea.

"Hemos mejorado mucho en el deporte base"

"Siempre pienso que cada uno somos especiales en nuestra individualidad. Yo animo a todo el mundo a que no dejen de intentarlo nunca, que no se rindan. Todos tenemos algo dentro de nosotros que nos hace diferentes. Hay que ir a por ese propósito y con la mentalidad de querer aprender muchísimo. De eso trata la vida. De momentos buenos y no tan buenos", concluyó.

Este 2025, la Fundación Princesa de Girona ha puesto en relieve la importancia de los valores del deporte como elemento competencial transversal aplicable en el desarrollo profesional y personal de los jóvenes. Por ello, la entidad impulsa el Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, que cerrará su convocatoria el 1 de septiembre, y que tiene el objetivo de reconocer a aquellos jóvenes deportistas y entidades que, más allá de sus logros competitivos, destaquen por su capacidad de transmitir, a través de su esfuerzo y superación, valores fundamentales como la solidaridad, el respeto, la resiliencia y el compromiso social.