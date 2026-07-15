Andrés Cuenca se marcha del Barça y viaja a Italia para cerrar su fichaje por el Como de Cesc Fàbregas

Andrés Cuenca pondrá rumbo al Como de Cesc Fàbregas para iniciar una nueva etapa en el fútbol italiano. El central del FC Barcelona viajará este jueves a Italia para cerrar definitivamente su incorporación al conjunto de la Serie A, tal y como adelantó Fabrizio Romano.

El defensa andaluz firmará un contrato de larga duración después de que el Barça alcanzara un acuerdo con el club lombardo por un traspaso valorado en 700.000 euros, además de reservarse el 20% de una futura venta.

Con esta operación, el conjunto azulgrana evita perder definitivamente el control sobre uno de los centrales con más proyección que han pasado por La Masia en los últimos años. Aunque el club entendía que el futbolista difícilmente tendría sitio en el primer equipo a corto plazo, sí ha querido mantener una vía abierta para beneficiarse de una posible revalorización en el futuro.

Del Sporting al Como

La salida de Cuenca ya quedó encarrilada el pasado mercado de invierno. Entonces, el Barça alcanzó un principio de acuerdo con el Como para que el futbolista recalara en el proyecto dirigido por Cesc Fàbregas, aunque con una condición muy clara: antes debía dar el salto al fútbol profesional español.

Por ello, ambas partes pactaron una cesión al Sporting de Gijón durante la segunda mitad de la temporada. La intención era que el defensa sumara minutos en LaLiga Hypermotion antes de incorporarse definitivamente al conjunto italiano este verano.

Aunque una lesión muscular retrasó su adaptación en Asturias, Cuenca acabó convirtiéndose en una pieza importante para el Sporting, siendo titular en el tramo final del campeonato y dejando buenas sensaciones en sus primeras experiencias en el fútbol profesional.

Emotiva despedida

Antes de poner rumbo definitivamente a Italia, Andrés Cuenca también quiso despedirse del club en el que se formó durante los últimos siete años. A través de sus redes sociales, el central publicó un emotivo mensaje de agradecimiento al Barça y a todas las personas que le acompañaron durante su etapa en La Masia.

Cuenca llegó al Barça en edad infantil procedente del Sevilla y fue uno de los grandes proyectos de la generación de 2007, compartiendo vestuario durante años con futbolistas como Lamine Yamal o Pau Cubarsí. Llegó a debutar con el primer equipo en la Champions League frente al Young Boys, aunque nunca consiguió consolidarse en la dinámica de Hansi Flick.

Ahora, con apenas 19 años, afrontará el mayor reto de su carrera bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, que llevaba tiempo siguiendo su evolución y considera que su perfil encaja perfectamente en la idea de juego del Como.