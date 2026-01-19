Andrés Cuenca, muy cerca del Como con formato 'traspaso y cesión'

Días de mucho ajetreo en las oficinas del FC Barcelona. El viernes caía la bomba con la noticia que adelantaba SPORT de la marcha de Dro Fernández. El centrocampista gallego comunicaba a Flick y al club que iba a abandonar con efecto inmediato la entidad. Su cláusula de seis millones de euros era un caramelo y, salvo sorpresa, firmará los próximos días por el PSG.

Un jarro de agua fría tremendo para el técnico azulgrana y para el club, puesto que se va una de las perlas con más proyección de La Masia. El propio Hansi se mostró muy molesto en rueda de prensa respecto a la decisión del chico (sin citarlo directamente).

MBACKE, DE VUELTA A EEUU

Un día después, el sábado, adelantábamos también en SPORT la marcha de Mamadou Mbacke. El central senegalés ya no fue convocado este sábado con el Barça Atlètic por Juliano Belletti. El africano era una pieza indispensable para Juliano Haus Belletti formando tándem en el eje de la zaga con Álvaro Cortés, pero ahora tendrá que tirar el técnico brasileño sin uno de sus referentes en la retaguardia. Si no se tuerce nada, firmará por el Saint Louis City de la MLS norteamericana.

Andrés Cuenca, en una imagen de archivo / Javi Ferrándiz / SPO

Y un tercer hombre parece que abandonará en breve también la disciplina azulgrana. Se trata de Andrés Cuenca, central andaluz de 19 años internacional sub’19 con España. Cuenca termina contrato el próximo 30 de junio y tiene un acuerdo muy avanzado con el Como de la Serie A. El chico manejaba muchas ofertas y todo apunta a que se llevará el club italiano el gato al agua. El periodista Gianluigi Longari adelantó el interés y SPORT puede confirmar que está en fases finales.

La idea del Como es ceder estos próximos meses al futbolista para que pueda disponer de minutos y desarrollarse. A Cesc Fàbregas le gusta su perfil, cree que encaja con el estilo de juego, pero todavía necesita mejorar en algunos aspectos del juego. De ahí que lo más seguro se apueste por un préstamo ya inmediato.

DESDE INFANTIL EN LA MASIA

Rápido, potente y dotado de una técnica espectacular el zaguero andaluz supone una garantía para iniciar el juego con pases que superen líneas. En sus dos años de infantil formó una pareja defensiva con Cubarsí que es de las más espectaculares que se recuerdan en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Llegó a La Masia en edad infantil procedente del Sevilla.

El Barça, a priori, no cobrará por el traspaso pero sí se guardaría un porcentaje de una futura venta, algo que no tendría en caso de irse libre el futbolista cuando termina su vínculo el 1 de julio próximo.