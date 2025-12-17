FC BARCELONA
Christensen: "Lo he disfrutado mucho"
El autor del primer gol del Barça en Guadalajara se mostró satisfecho por volver a marcar, pues la última vez fue en mayo de 2024
Andreas Christensen marcó su quinto gol como futbolista del FC Barcelona. El último había sido en Girona el 4 de mayo de 2024, así que ya ha llovido. El danés aprovechó su oportunidad, estuvo serio en defensa, y se mostró satisfecho.
"Fue bonito marcar de nuevo y jugar con los chicos, realmente lo he disfrutado. Fue un partido complicado, duro, con pocas oportunidades en un estadio con frío y un césped que no estaba en su mejor estado", valoró el internacional danés en la zona mixta para los medios con derechos.
También mostró sus impresiones Pau Cubarsí, que cumplió cien partidos oficiales con el FC Barcelona. Evidentemente, el de Estanyol, un culé de toda la vida, estaba más que feliz por alcanzar esta redonda cifra: "Muy contento con los cien partidos oficiales con el club de mi vida. Debuté en Copa y los cumplo en Copa", recordó.
Jofre Torrents: "Me sentí cómodo"
Cubarsí, que entró en el inicio de la segunda mitad en sustitución de Marc Bernal, puntualizó que "estos partidos son engañosos, sabemos que tenemos que jugar con la misma intensidad de ellos este tipo de partidos. En un bloque bajo hay que mover al rival de lado a lado para cansarlos. Y así ha sido, nosotros hemos ido incrementando el ritmo" con el paso de los minutos.
Por último, Jofre Torrents, el único jugador del filial que tuvo minutos en el Pedro Escartín y que además lo hizo como titular, valoró: "Estoy feliz. Me sentí cómodo. Fue difícil, pero hemos podido ganar y conseguir el resultado".
