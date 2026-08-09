Andreas Christensen da un golpe sobre la mesa: ¿Será su año en el Barça?

Andreas Christensen cumple su quinta temporada en el FC Barcelona y las dos últimas, apenas se ha podido dejar ver por los problemas físicos. A sus 30 años, tiene mucho fútbol por delante y ha empezado con fuerzas y un nivel ilusionante la pretemporada. Si le respetan las lesiones, seguro que será una baza importante en defensa para un Hansi Flick que siempre le ha tenido mucha fe.

Christensen: "El objetivo es estar en la mejor condición física posible" / Ferran Correas

Es solo un detalle porque es pretemporada y faltan muchos internacionales por regresar. Pero Hansi Flick ha alienado a Andreas Christensen en el once titular en todos los partidos amistosos que lleva jugando el Barça de preparación. Así ha sido contra Europa, Birmingham City, Nottingham Forest y Udinese. Parece evidente que Hansi Flick está testando su carga de trabajo con la esperanza de que pueda estar disponible de una manera regular, pues el gran hándicap del danés es la regularidad y no poder encadenar una buena serie de partidos consecutivos por lesiones de todo tipo.

Capitán en pretemporada

Si Christensen responde desde el punto de vista físico, donde ha llegado Benjamin Kugel como nuevo preparador, seguro que Hansi Flick le dará muchas oportunidades. En estos partidos, restando el del Nottingham Forest porque estaba Raphinha, incluso ha tenido la oportunidad de lucir el brazalete de capitán. Son ya cinco años en el club y galones para un futbolista que ha renovado recientemente hasta 2028.

Y aquí está otro de los puntos clave. Pese a que no ha podido brillar ni jugar lo deseado los dos últimos años, la dirección deportiva tampoco le ha perdido la confianza al danés. Le consideran una pieza importante tanto dentro como fuera del césped. Pau Cubarsí, que ha cuajado un excelente Mundial, es el indiscutible central diestro del equipo, pero la opción de Christensen es también muy interesante, y más por la cantidad de partidos que siempre hay por delante.

Andreas Christensen, en la pretemporada del FC Barcelona / Dani Barbeito

Reto para Benjamin Kugel

Además de que puede jugar en el perfil zurdo a pierna cambiada sin grandes problemas y avanzar su posición al mediocentro. Todo dependerá, por lo tanto, más de que esta vez las lesiones no se ceben por él que de sus capacidades futbolísticas, pues estas últimas están a prueba de toda duda y son del agrado de Hansi Flick.

El nuevo preparador físico, Benjamin Kugel, tiene un reto con Andreas Christensen, un futbolista muy especial que requiere de una planificación muy minuciosa y detallada para volver a ser el de sus mejores años en el Chelsea o en el propio FC Barcelona. Con la vuelta de los internacionales, veremos qué papel le reserva Hansi Flick en los próximos compromisos y sobre todo, cuando empiece lo serio. Pero un central elegante en su juego, inteligente tácticamente y con salida de balón, si está en forma, hay que tenerlo muy en cuenta.