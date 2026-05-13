Andreas Christensen recibe el alta médica del FC Barcelona

Novedad agradable en la convocatoria del FC Barcelona para visitar al Deportivo Alavés este miércoles en el compromiso correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025/26. Tras levantar y celebrar el título doméstico, el equipo de Hansi Flick visitará Mendizorroza con el objetivo de dar un nuevo paso hacia los 100 puntos con una novedad importante en la lista.

Y es que Andreas Christensen ha recibido el alta médica y forma parte de la expedición blaugrana que ya está de camino a Vitoria para el partido de esta noche en el campo del 'Glorioso' (21.30 horas). El danés deja atrás definitivamente la grave lesión en la rodilla izquierda (rotura parcial del ligamento cruzado anterior) que le ha apartado de los terrenos de juego casi cinco meses.

Después de perderse los últimos 30 compromisos del Barça, Christensen vuelve a escena. Veremos si Hansi Flick le concede minutos en las tres jornadas de Liga restantes. El técnico alemán extremará las precauciones con un futbolista que en los dos últimos años ha vivido un auténtico calvario con las lesiones, pero el zaguero lleva varias semanas entrenando junto con sus compañeros y los deberes hechos del equipo le podrían permitir jugar antes de que acabe la temporada.

Lamine se queda solo

Con el alta médica de Christensen, el Barça tiene a todos los efectivos de la plantilla en perfectas condiciones menos Lamine Yamal. El '10' no volverá a enfundarse la elástica blaugrana este curso, pero Flick podrá contar con el resto de sus jugadores en los tres últimos partidos; aunque Raphinha, sancionado, y Frenkie de Jong y Fermín, por decisión técnica, no están en la lista para el duelo ante el Alavés.

El míster alemán dejó muy claro tanto en la rueda de prensa posterior al clásico como en la comparecencia de este martes, previa a la visita al Alavés, que a pesar de haber ganado ya la Liga no quiere que nadie se relaje. "Queremos conseguir los 100 puntos y para esto hay que ganar los tres partidos. Hemos celebrado mucho, pero también es posible seguir jugando bien", declaró.