Andrea Cambiaso, el lateral sorpresa en la lista de fichajes del Barça

Algo está pasando con los laterales. El Barça está monitorizando futbolistas en esta posición por si se diera alguna salida indeseada en el próximo mercado de verano. El club blaugrana tiene claro que desea contar con Joao Cancelo, pero en la banda zurda podría haber novedades. Al nombre de Grimaldo se le suma ahora el del internacional italiano Andrea Cambiaso, de la Juventus, futbolista seguido por los grandes clubs europeos. Cambiasso es un lateral zurdo muy polivalente, que puede jugar por las dos bandas y que estuvo en el radar del Manchester City el pasado verano.

Según 'Sportitalia.com', medio que avanzó algún fichaje de la cantera blaugrana en este mercado de invierno, el Barça está monitorizando al futbolista de la Juve y todo indicaría que el jugador encaja en el perfil que está buscando el club blaugrana para reforzar la posición. Cambiaso habría pasado todos los filtros y la dirección blaugrana ya se habría posicionado mostrando su interés por el futuro de un jugador que podría salir de Italia este verano.

Cambiaso es un lateral-carrilero. Tiene mucha proyección ofensiva pero defiende bien. En Italia se ha convertido en uno de los futbolistas defensivos más completos lo que le ha valido ser indiscutible en la selección italiana. La Juventus le firmó en el 2022 procedente del Genova por 15 millones de euros, pero le cedió una temporada al Bolonia, donde dio un paso al frente. En las tres últimas temporadas ha sido titular indiscutible con la Juve, un proyecto que está en caída libre y que podría facilitar la salida de algunos jugadores importantes ya que difícilmente irán a la Champions.

La tasación de Cambiaso es de 30 millones de euros y tiene contrato hasta el 2029. El Manchester City negoció por él, pero finalmente descartaron su opción y en las últimas semanas también había sonado para el Real Madrid, club que firmará seguro un lateral zurdo para su próximo proyecto deportivo.