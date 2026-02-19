André Luiz, el nuevo Paulinho que está surgiendo en el Corinthians

José Paulo Bezerra Maciel Júnior, o simplemente Paulinho, jugó una temporada en el Barça, la 2017/18, previa al Mundial de Rusia. Tuvo un paso fugaz por el Camp Nou, donde actuó bajo la dirección de Ernesto Valverde y con Leo Messi como líder plenipotenciario.

Ganó un doblete: Liga y Copa del Rey. Jugó 49 partidos oficiales, en los que marcó 9 tantos (todos ellos en Liga) y dio tres asistencias. Llegó procedente del Guangzhou Evergrande FC, de la Superliga china, donde volvió una temporada después, tras ser titular en su segunda Copa del Mundo consecutiva con la Seleçao. Siempre se ha enorgullecido de haber podido vestirse de blaugrana.

Paulinho donde dejó una huella imborrable es en el Corinthians. Con el 'time do povo' conquistó todos los títulos posibles, entre ellos la Copa Libertadores 2012 y el Mundial de Clubes en aquel mismo año, el último conquistado por un equipo sudamericano. Luego se fue al Tottenham en 2013, con el Barça intentando ficharlo durante la Copa de las Confederaciones, pero ya estaba firmado por los Spurs. Pasó por China y por el Barça.

Tuvo una segunda etapa en el Timao, marcada por las graves lesiones, y colgó las botas en septiembre de 2024. Hoy es el director deportivo del Mirassol, que el año pasado fue el equipo revelación del Brasileirao: en su primera participación en la élite del fútbol brasileño se clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Una machada.

El exblaugrana es, pues, una referencia para la fanática 'torcida' del actual equipo de Memphis Depay. Por eso, en el momento en que ha aparecido un canterano con unas características de juego semejantes, no han dudado en compararlo con él y con Elías, otro ídolo corinthiano que llegó a pasar por el Atlético de Madrid.

André Luiz celebra uno de sus tantos con el Corinthians en el Campeonato Paulista / @__andre.02

El 'nuevo Paulinho' no es otro que André Luiz Santos Dias. Tiene 19 años y es un mediocentro diestro que ya apareció el último curso con el patrocinio del exseleccionador, Dorival Júnior, y que, en este arranque de 2026, ha tenido un protagonismo destacable.

Fue titular y cuajó una gran actuación en la victoria del Timao ante el súper Flamengo de Filipe Luís (0-2) en la final de la Supercopa do Brasil. Aquella tarde en Brasilia demostró que, a pesar de su juventud, tiene fútbol, físico (mide 1,83 m) y agallas para medirse contra quizá la mejor medular de Sudamérica, que conforman el chileno Erick Pulgar, el experimentado Jorginho y el uruguayo De Arrascaeta.

El fin de semana marcó su segundo gol en el Campeonato Paulista: fue el tanto del triunfo del Timao ante el Sao Bernardo (0-1) en la última jornada de la fase regular. Con esta victoria, el Corinthians obtuvo el billete para los cuartos de final, donde se medirá, a partido único, ante una renacida Portuguesa. También sigue vivo en el principal torneo regional brasileño el Santos de Neymar Jr.

André Luiz es un mediocentro tácticamente muy polivalente, que puede actuar como interior o incluso como falso extremo. Es un box to box: un futbolista físico, moderno y con seguridad en el pase, algo imprescindible para quien juega en la zona ancha.

Tiene perfil para encajar en la Serie A italiana o en la Premier League. Dada la situación financiera de su club, cuando llegue una buena oferta será vendido, algo que ya podría ocurrir en la ventana de mitad de año. Mientras tanto, sigue creciendo en un equipo que ha demostrado que, en distancias cortas, como la Copa do Brasil o la Supercopa, puede competir con cualquiera. Otro asunto diferente es el Brasileirao, una maratón que, este año, se extenderá durante más de diez meses.