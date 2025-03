André Cury: "Vitor Roque no se va dolido, podría volver al Barça"

Vitor Roque ha sido uno de los nombres propios del Barça en el último año. Tras llegar en enero del año pasado, el delantero apenas pudo estar seis meses en el conjunto azulgrana, antes de ser cedido al Betis en verano. Un préstamo que apenas duró otros seis meses, hasta este mes de febrero, cuando fue traspasado al Palmeiras, su club de origen.

Uno de los protagonistas de este sinfín de operaciones ha sido André Cury, agente del futbolista que tiene una buena relación con el Barça. Ahora, le ha tocado a él dar las explicaciones oportunas en el programa 'Tu diràs' de RAC 1, presentado por Aleix Parisé.

"Vitor Roque es un gran jugador y un gran chico. Las cosas no salieron como pensábamos. Creo que haber llegado al Barça en enero no le hizo bien. Es un chico muy joven. Va a coger este camino de volver a Brasil para una o dos temporadas y luego volverá a Europa a los 21-22 años", empezó explicando.

André Cury afirma que el jugador no le guarda ningún tipo de rencor al Barça, más bien todo lo contrario: "No se va dolido con el Barça. Es un chico muy tranquilo. El fútbol ha cambiado porque la gente quiere que el jugador rinda automáticamente de un día para otro. Este chico a los 19 años ha pasado por dos clubes de España, un país diferente, y ha marcado 10 goles. Tan mal no lo ha hecho".

"No creo que nos precipitáramos con él. Ha jugado en Europa, ha marcado goles, ha forzado penaltis... En el Betis ha jugado bien, no lo ha hecho mal. A final del mercado el Betis contrató a 'Cucho'. Cuando hicieron ese movimiento es porque estaban descartando a Vitor y nosotros no podíamos quedarnos ahí cedidos. Ahora va a un nuevo proyecto con Palmeiras. Han hecho la mayor inversión de la historia de América en un jugador y lo van a cuidar bien", analiza el agente del futbolista.

"Podría volver al Barça"

Cury incluso se atrevió a afirmar que podría volver al equipo azulgrana en un futuro: "Creo que podría volver en unos años al Barça. Puede ir a cualquier club de Europa. Cuando vinimos a Barcelona tenía una oferta tres veces mayor del Tottenham y nosotros decidimos venir a Barcelona por un proyecto bueno. Las cosas son así".

Vitor Roque espera volver a rugir en el Palmeiras / Julio Muñoz / EFE

"Conocemos bien al Barça. Ahí se cobra mucho, hay mucha presión y la prensa tampoco ayuda en este sentido, diciendo que uno es más bueno y uno más malo. Los jugadores jóvenes tienen que tener tranquilidad para demostrar su rendimiento con tiempo. Cuando llegó en enero, creo que fue el peor mes histórico del Barça y encajó 30 goles en un mes. Cuando un equipo encaja 30 goles todo es más difícil. Mi opinión es que Vitor Roque es como Araujo. Cuando fiché a Araujo, los primeros meses dijeron que no podía jugar en el Barça y después, con tiempo y trabajo, demostró su calidad como jugador", explicó en 'Tu Diràs'.

Una de las cosas que fue determinante en la salida del jugador, según confirma André Cury, fue la comparación con otro futbolista: "El club y la prensa, todos decían que Pau Víctor era mejor jugador. Entonces nos fuimos. Mi relación con Deco no queda tocada. Ellos han recibido dinero de vuelta, que el club lo necesita. Se hablaron muchas tonterías de que Vitor Roque no valía y lo han comprado casi al mismo precio".

Además, también dejó muy claras las cifras del fichaje: "Son 25.5 millones de euros más 5 millones en variables. Estos dependen del Mundial de Clubes, de un título internacional de Palmeiras... Se pueden conseguir. El Barça había pagado 30 millones de euros fijos por Vitor Roque, no había pagado ninguno en variables".

El agente André Cury en el Camp Nou / SPORT

"No le falta calidad. Tiene potencia, tiene calidad y tiene todo. Mirad cómo está tratando el Madrid a Endrick y no lo ha cedido, está con él. Los culés estamos malacostumbrados. Llega Ronaldo y marca goles, llega Romario y lo mismo y la gente piensa que todo va así", sentenció poniendo en valor al delantero.

Por último, André Cury se pronunció sobre las insinuaciones de Víctor Font acusando a Deco por el fichaje: "El socio no tiene que preocuparse de nada. De ninguna manera. Deco, cuando aún no trabajaba en el club, también hizo el tema de Raphinha. Vitor Roque era un jugador que siempre había gustado mucho. No paso nada. Se habló con Mateu Alemany y Jordi Cruyff y se hizo la operación con toda la normalidad de siempre. La gente siempre habla de cosas que no son verdades".