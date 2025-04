André Cury: “Vinicius iba al Barça... pero hubo un cambio poco transparente”

Andre Cury ha concedido una entrevista al diario AS en la que explica algunos detalles de las grandes operaciones de los últimos años. El agente estuvo involucrado en traspasos como los de Vitor Roque, Vinicius, Neymar o Estevao.

Estas son algunas de sus respuestas más destacadas:

Su relación con el Barça y la salida de Vitor Roque

"Muy buena, muy buena. A Deco le conozco hace años. Le traje a Europa en 1998, al Alverca, de la Segunda División de Portugal. Es muy amigo mío, como Laporta. Es mi segunda casa, pero ahora está difícil para trabajar. Lo de Vitor Roque, mismamente. Es muy difícil trabajar con ellos por sus problemas con el Fair Play. Si fichas un jugador, a los meses no puedes inscribirle por ese mismo tema, como pasó con Vitor Roque. Encima la prensa matándote todo el tiempo… es imposible. Porque la verdad es esa, en verano no le podías inscribir. Vitor Roque va a triunfar porque es buenísimo, pero el problema es que, cuando llegó, a los meses querían cederle y el otro club no te garantizaba que lo vaya a comprar. Cuando vimos esta situación, teníamos esta oferta de 30 millones de Palmeiras, volvemos a Brasil y le devolvemos la inversión al Barcelona e incluso podrían ganar más porque se han quedado con un porcentaje de venta".

Lo que podía haber costado el fichaje de Dembélé

"En su momento pudimos fichar a Dembélé antes de que costara 140 millones. En el Rennes tenía una cláusula de cinco millones de euros, pero los agentes pedían más de 10 millones de euros de comisión. Muy alto hasta para nuestros días. En aquel momento Dembélé no quería venir porque no iba a jugar. El chico tenía la ambición de jugar y crecer. Se fue a Dortmund y el Barcelona paga una fortuna porque Neymar se va".

Cuando Vinicius pudo ser azulgrana

"Nosotros nos reunimos con Vinicius y con sus agentes a pedido de sus propios agentes. Queríamos ficharle cuando estaba trabajando para el Barcelona. Estaba todo listo para firmar, pero al final la familia y los agentes cambiaron de idea de una manera no muy transparente, pero bien. El fútbol es así".

La salida de Neymar del Barça

"Dembélé, Coutinho y Griezmann costaron más de 450 millones de euros y a Neymar le vendieron por 222 millones. Si sumas las comisiones de los tres, a lo mejor hubiera sido mejor subirle el sueldo a Neymar. Hacerle el mejor pagado del mundo y fuera porque tuvieron rendimiento cero. Era mejor decirle a Neymar: ‘¿Cuánto cobras? ¿15? Te pago 30 y te quedas aquí‘. Lo que hace muy bien el Madrid, Florentino, es que no se endeuda por los jugadores. Cristiano quería lo mismo que Messi y se fue a la Juventus. El Barça nunca vende, nunca saca dinero por sus jugadores. Cuando el jugador es bueno le dan más años y le suben el sueldo. Ese fue su problema hasta ahora. Los jugadores cobraban tanto que ninguno se quería ir, ni siquiera con la carta de libertad. Piqué, Jordi Alba, Busquets... Suárez se fue al Atleti con el Barça pagando parte de su sueldo. La gente se quería quedar en el club para siempre".