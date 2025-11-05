André Cury explica por qué Vitor Roque rompió con el Barça y con el Betis

El agente de Vitor Roque, André Cury, va desvelando detalles de lo que le sucedió al futbolista en el Barça. Hace unos días también reveló que van a disponer de ofertas de 50 millones de euros por el jugador desde la Premier League y ahora explica porqué decidieron desvincularse del club blaugrana para partir hacia el Palmeiras tras una operación que no acabó de cuajar. Cury se mostró extrañado por la cesión del brasileño al Betis: "Me pareció extraño porque el Betis no tiene mucho dinero. Me preocupó. Vi que Vitor necesitaba más apoyo, y el Palmeiras tiene todas las ventajas para eso. La opción de vivir frente al centro de entrenamiento, cerca del estadio, cerca de nosotros. Pensé que le daría la fuerza para recuperar su nivel".

Cury estaba obsesionado porque Vitor Roque no iba a tener un papel protagonista en el Betis, ya que el club verdiblanco no estaba interesado realmente en comprarlo tras adquirir al Cucho Hernández en propiedad. Fue ahí cuando decidieron salir y romper con el Barça: "Vitor tardó en marcar goles en el Palmeiras. Si hubiese estado en una cesión como el Betis, lo habrían sacado enseguida. Cuando un club invierte mucho dinero en un futbolista, entonces piensan diferente".

El agente comentó que el Palmeiras le ha dado la estabilidad necesaria para seguir creciendo, por lo que ha sido un paso decisivo en su carrera: "Llegó y un mes después estaba el Mundial de Clubs. Palmeiras tarrdó en arrancar, no marcó goles y es obligación de un delantero centro hacerlo. Es el fichaje más caro de Sudamérica, conlleva mucha presión, e internet hoy en día es letal para la destrucción. Pero ha acabado mostrando su calidad".

El propio Vitor Roque agradeció la apuesta que hizo el Palmeiras por él una vez se conoció su convocatoria en la selección brasileña absoluta: "Hace seis meses nada me salía bien. Apareció el Palmeiras y me ha ayudado de una manera extraordinaria", comentó.