André Cury avisa al Barça: "Estamos esperando una oferta de 50 millones por Vitor Roque"

La resurrección de Vitor Roque en Brasil puede acarrear beneficios inesperados para el Barça. El rendimiento del jugador está llamando muchísimo la atención a los clubs europeos y su agente, André Cury, empieza a tener claro que puede darse un traspaso muy pronto y que están abiertos a escuchar ofertas: "Ya teníamos una oferta del mundo árabe de 35 millones de euros, que no nos interesaba. Ahora estamos a la espera de recibir una propuesta en torno a los 50 millones de euros de la Premier League", comentó a 'Globoesporte'.

SPORT ya avanzó este fin de semana que se están moviendo negociaciones entorno al futbolista brasileño y que comienza a haber cosas avanzadas. Uno de los clubs más interesados es el Manchester United, que ya ha enviado varios emisarios a seguir al futbolista en directo. El Chelsea y el West Ham también están atentos. Cury admite que el Palmeiras ha sido un club perfecto para recuperar sensaciones, pero que Vitor Roque debe seguir creciendo: "El plan era volver aquí, recuperar fuerzas y también estudiar el mercado. Si llega una buena oferta para todos y entienden que tiene que irse, está dispuesto a escuchar, pero está muy contento en Palmeiras. Ahora el objetivo es intentar ganar el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores".

La idea de Vitor Roque es seguir en Brasil hasta el verano y hacer todo lo posible para jugar el Mundial con la selección de su país. De hecho, su buen rendimiento le ha abierto las puertas de la 'canarinha' y formará parte de la lista en los dos próximos amistosos que tiene previsto el equipo de Carlo Ancelotti. Eso puede hacer augmentar aún más su cotización de mercado, que ahora está entorno a los 30 millones de euros.

El Barça se reservó un 20 por ciento de los derechos del futbolista, por lo que cobrará en el caso de que salga traspasado. Lo vendió al Palmeiras en febrero por 25,5 millones de euros más variables y en este mes de noviembre podría cobrar 1 millón más si Vitor Roque gana la Libertadores con su club. En el caso de que el delantero salga traspasado por 50 millones de euros, el club blaugrana percibiría 10 millones de euros con lo que habría sacado un buen beneficio por un futbolista que prácticamente ni vistió la camiseta blaugrana.