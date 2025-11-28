André Cury aconseja al Barça sobre su próximo fichaje: "Costaría entre 30 y 40 millones"

En una semana marcada por la derrota ante el Chelsea, en gran parte por el gran rendimiento de Estevao Willian, representado por André Cury y ofrecido al Barça en el pasado, el propio agente brasileño habló para los micrófonos del 'Què T'hi Jugues!', e incluso se atrevió a dar el nombre de un jugador al cual el club azulgrana debería incorporar.

El agente aconseja el fichaje de Ederson, centrocampista brasileño de 26 años que juega en el Atalanta, de un perfil físico que, según el parecer de Cury, es exactamente lo que necesita el club catalán.

"Es una oportunidad porque está al final de contrato"

El principal aconsejador de la llegada no fructificada de 'Messinho' al FC Barcelona en mercados anteriores, destacó algunos otros nombres que ha 'traído' a la Ciudad Condal: "Cuando trabajaba en el Barça ayudé a llevar a Paulinho y Arturo Vidal porque entiendo que el Barça necesita fuerza en medio campo". Además, siguiendo el perfil de ambos futbolistas, se mojó sobre qué jugador debería vestir la camiseta azulgrana en el futuro próximo, "un jugador que creo que se puede adaptar muy bien al sistema de juego, aportar mucho físico y mucho recorrido, es Éderson, que juega en Atalanta", y expuso los principales motivos "es una oportunidad porque está en el final de contrato". Además, añadió que su actual club "no ha querido venderlo pese a recibir ofertas muy altas", antes de avisar de que "en esta ventana del mercado de fichajes de invierno o de verano harán la operación", según cree Cury, antes de dejarle marcharse libre.

En cuanto al precio posible del traspaso, lanzó una estimación: "Le falta poco para terminar el contrato, podrían llegar a rebajar a la mitad su precio, entre 30 o 40, pero es un jugador espectacular que tiene de los mejores números de Europa en su posición. Antes la Atalanta pedía entre 60 y 75 millones de euros".

Sobre la necesidad de tener un perfil físico entre tanto jugón, afirmó que "de talento va sobrado, pero no podemos jugar solo con los talentos en Europa, siempre ocurren cosas que hacen que necesitemos jugadores más físicos para ayudar", en el que parece un debate constante temporada tras temporada cuando las cosas no van tan bien.

Finalmente, explicó como se encuentra su relación con la entidad catalana y con el director deportivo Deco, tras el fracaso en el fichaje de Vitor Roque: "Soy amigo de Deco y del presidente. Hago mi trabajo, indico a los jugadores que tengo que indicar. Siempre ayudaré con las operaciones porque tengo un cariño muy especial por el Barça".