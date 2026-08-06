Andorra y Sabadell preguntan al Barça por Guille Fernández

La dirección deportiva y el cuerpo técnico del FC Barcelona tienen claro que Guille Fernández es una de las mayores realidades emergentes de La Masía. A sus 18 años, el centrocampista barcelonés está completando ya su tercera pretemporada dinámica con la primera plantilla azulgrana, dejando sensaciones muy positivas por su despliegue físico, su finura técnica y su facilidad para romper líneas desde segunda línea. Con el foco puesto en la preparación estival, el objetivo prioritario del joven futbolista no es otro que convencer a Hansi Flick de que puede tener un hueco real en el primer equipo durante el curso.

Guille, durante un entrenamiento reciente en el Barça / SPORT

Por su parte, en los despachos del club existe una confianza absoluta en su proyección. El plan de la entidad pasa por cerrar una renovación a largo plazo para asegurar el futuro del jugador, a quien consideran una apuesta estratégica de futuro.

No obstante, al analizar el plano estrictamente competitivo, todas las partes coinciden en un diagnóstico: militar un año más en el filial en Segunda RFEF se queda corto para sus necesidades de desarrollo. Para continuar con su crecimiento sin estancarse, Guille necesita dar un paso más en su carrera y sumar minutos exigentes en el fútbol profesional.

Sondeo

Es en este contexto, han aparecido dos nuevos pretendientes. Según ha podido saber SPORT, tanto el Andorra como el Sabadell han contactado con el FC Barcelona para sondear de primera mano la posibilidad de incorporar a Guille Fernández en calidad de cedido para la presente temporada.

Ambas entidades entienden que el canterano azulgrana posee el perfil idóneo para convertirse en una pieza estructural de sus esquemas en la división de plata, ofreciendo trabajo en el medio campo, calidad técnica en la distribución y llegada al área rival.

Decisión pendiente

Por el momento, la opción de una salida a préstamo se contempla únicamente como una alternativa abierta sobre la mesa de trabajo. Con casi todo el mes de agosto por delante en la ventana estival, en Can Barça no hay prisa por tomar una decisión definitiva. El cuerpo técnico observará la evolución del jugador a lo largo de este mes y valorará las necesidades de la plantilla antes de dar luz verde a cualquier movimiento de salida.