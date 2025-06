El Andorra de Piqué y media Segunda, pendientes de Flick y las joyas del Barça

En dos semanas se pondrá a rodar el Barça 2025/2026. Aunque este año no será tan numeroso, al no haber Eurocopa ni Mundial, como hemos venido contando en SPORT son varios los canteranos azulgranas que comenzarán a entrenarse con Hansi Flick a partir del próximo 13 de julio. Landry Farré, Jofre Torrents, los primos Guille y Toni Fernández, Jan Virgili, Dro, Ibrahim Diarra y Juan Hernández son los 8 elegidos, aunque podría haber más en función de las necesidades y después del gran Europeo sub-19 de futbolistas como Quim Junyent. No todos podrán subir y la realidad es que a casi todos se les hace muy pequeña la Segunda RFEF, la categoría que deberá afrontar el Barça Atlètic tras descender. Y muchos son los equipos de Primera, y sobre todo, Segunda División, que están al acecho para buscar una cesión.

Las decisiones de Hansi Flick y de la dirección deportiva, por tanto, no solo serán esperadas por los aficionados azulgranas, sino por el de otros muchos equipos. Los canteranos del Barça más prometedores se han convertido en un 'caramelo' por su calidad técnica y su estilo de juego. Y claro, no han pasado desapercibidos.

Toni Fernández, el más codiciado

Uno de los conjuntos que más pendientes están es el Andorra, flamante recién ascendido a la Segunda División. Gerard Piqué ejerce de máximo accionista y guarda buenas relaciones con la cúpula del FC Barcelona. Jijantes explicó que el excentral querría tener en las filas del club del Principat la próxima temporada a dos o tres de los canteranos blaugrana más prometedores.

No cabe duda de que posiblemente la figura más codiciada sea la de Toni Fernández, uno de los futbolistas que están llamados a triunfar, y no a demasiado largo plazo, en el Barça. Pero antes tiene que foguearse y el préstamo a un equipo de categoría superior al Barça Atlètic se contempla como una de las posibilidades.

Lo primero será la decisión de Hansi Flick, en consonancia con la de Deco y la dirección deportiva. Porque hay que sopesar si estos futbolistas son más interesantes de tener cedidos en otros equipos o tener controlados en el filial, para estar a caballo para cuando el técnico los necesite.

En ADN Masía hablaron del canterano de Guille Fernández / sport

Flick tendrá la palabra

Lo que se tiene muy claro dentro del Barça es que estos jugadores, en caso de que salieran, debe ser a equipos que cumplan con un estilo de juego que les pueda beneficiar y cuenten con entrenadores que les puedan potenciar.

Cada caso es un mundo y en la mayoría, lo mejor es que se queden en el Barça Atlètic, porque pueden contar para Hansi Flick durante la campaña. Pero hay otros que podría interesar más un préstamo y comprobrar su evolución en una categoría más exigente.

Toni, como decimos, es uno de los nombres por quien más se ha preguntado, pero también su primo Guille, Jofre Torrents y muchos otros que arrancarán con Hansi Flick el próximo día 13 de julio. Además de los que llegan detrás, como los que han destacado en el Europeo sub-19, y de momento no han sido llamados para el primer equipo.

Hay que esperar, pues no hay prisa y sí muchas ganas de verlos entrenar con Hansi Flick. Algunos pasarán 'el corte' de los primeros entrenamientos y se irán a la gira por Corea del Sur y Japón. Y después, se decidirá.