Ancelotti respira tranquilo: la convocatoria del Real Madrid contra el Valencia

Las alarmas saltaron hace unos días cuando se hizo público que Andriy Lunin sufrió molestias en el partido de la Copa del Rey contra la Real Sociedad y que su presencia en el próximo encuentro contra el Valencia estaba en el aire. Sin embargo, las cuentas oficiales del club han publicado ya la convocatoria para este sábado y ya se sabe que el guardameta estará disponible.

Ancelotti ya sabía que no podría contar con Thibaut Courtois, quien aún no se ha recuperado de sus problemas en la rodilla derecha, pero con lo que no contaba era con que Lunin sufriera una lesión en el sóleo derecho el miércoles pasado. Un hecho que lo ha llevado a meditar alinear a Fran González, el guardameta del Castilla.

No obstante, parece que el ucraniano forzará para llegar a un partido más complicado de lo que parece. El Madrid no puede fallar si quiere seguir en la lucha por el liderato que actualmente tiene el Barcelona y el Valencia necesita la victoria para alejarse, aún más, de la zona de descenso. Por lo que ambos conjuntos deberán salir a por todas para intentar sumar los tres puntos.

En la convocatoria, a Lunin lo acompaña Fran González, quien se incorporó en 2022 al Juvenil B procedente de la Cultural Leonesa. En la presente temporada, el arquero ha disputado 16 partidos con el filial en los que suma 19 goles encajados. Además de Sergio Mestre, arquero del Real Madrid C, que ha recibido 14 goles en contra en 13 encuentros.

Aparte de Courtois, tampoco están convocados Mendy, Ceballos, Militão ni Dani Carvajal, quienes siguen lesionados.