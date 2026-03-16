Ancelotti llama a Raphinha para la minigira por Estados Unidos y sigue sin contar con Neymar Jr.

Carlo Ancelotti ya había avisado desde hacía tiempo de que quiere utilizar la fecha FIFA de marzo para realizar una convocatoria de la selección brasileña muy próxima a la ideal, que será la que acudirá al Mundial 2026.

Y, fiel a su palabra y sin concesiones a los clubes, Carletto llamó a todas las vacas sagradas disponibles, con excepción de Neymar Jr., que sigue apartado de la Canarinha desde que se lesionó de gravedad en la rodilla izquierda en octubre de 2023.

Para el Barça, este próximo parón de selecciones significa tener que ver cómo Raphinha afronta el desgaste físico de ir hasta Estados Unidos, donde la Seleção afrontará una mini gira con amistosos de nivel ante Francia (no se sabe si con o sin Kylian Mbappé), el día 26 en el Gillette Stadium, en Boston, y, luego, el día 31 contra Croacia en el Camping World Stadium, en Orlando.

Raphinha recuperó todo su esplendor este domingo electoral con su hat-trick que pavimentó la goleada blaugrana (5-2) en el Sevilla y que reafirmó el liderazgo de los de Hansi Flick. En el Brasil de Carlo Ancelotti, el polivalente delantero gaúcho tiene también galones, y su importancia aún ha ganado más enteros después de la lesión del madridista Rodrygo, que estará un año de baja y se pierde la cita mundialista.

Carlo Ancelotti con el presidente de la CBF Samir Xaud / @rafaelribeirorio l CBF

De la lista brasileña destacan, más allá de la ausencia de Neymar, las ocho novedades. Endrick, que ha renacido en el Olympique de Lyon tras ser ninguneado por Xabi Alonso, luchará por una posición de '9', al lado de Igor Thiago (Brentford), segundo máximo goleador de la Premier con 18 tantos, solo superado por Haaland, que ha firmado 22. En la delantera también entra el joven Rayan, el ex del Vasco que siempre observó Deco y que ha empezado como una exhalación su aventura inglesa en el Bournemouth.

En la medular, donde Bruno Guimarães está lesionado y se ha perdido la eliminatoria contra el Barça de octavos de final de la Champions League, tampoco ha sido llamado Paquetá, ahora en el Flamengo, pero serán probados Danilo (Botafogo) y Gabriel Sara (Galatasaray).

Mientras, en la defensa, han sido convocados Bremer (Juventus), que tiene pie y medio en el Mundial, Léo Pereira (Flamengo), el ex de la Roma Ibáñez (Al-Ahly) y Wesley (Roma), que ocupa el lugar del lesionado Vanderson en el lateral derecho y que también podría perderse la Copa del Mundo.

Por lo que hace referencia a Neymar, Carletto fue explícito. "Puede estar en el Mundial, pero también puede no ir; ahora no lo hemos llamado porque consideramos que no está al 100% físicamente", apuntó.

El '10' del Santos, que pasó por una artroscopia en la rodilla izquierda en diciembre que lo mantuvo dos meses KO, solo ha jugado cuatro encuentros en este 2026, en los que acumula 315 minutos. El debate sobre su presencia en el Mundial se alargará, pues, dos meses más, hasta el 18 de mayo, cuando Brasil dará la lista definitiva.

La lista de convocados de Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid) y João Pedro (Chelsea).