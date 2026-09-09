Ancelotti no indulta a Raphinha del 'palizón' de la fecha FIFA

Carlo Ancelotti cumplió su promesa y revolucionó la Seleçao, que arranca un nuevo ciclo mundialista e intenta pasar página de su vergonzosa actuación en la Copa del Mundo, donde cayó en octavos de final contra Noruega, en la peor clasificación desde Italia 90.

Este miércoles, mientras el Barça goleaba al Feyenoord en su estreno en la Champions 2026/27, Carletto daba a conocer, en la sede de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) en Barra da Tijuca (Río de Janeiro), la lista de convocados para los amistosos de la próxima fecha FIFA.

Brasil recorrerá la mitad del globo para jugar tres amistosos de calidad futbolística muy dudosa: un doble enfrentamiento ante Australia, el 25 de septiembre en Townsville y, luego, el día 29, en Brisbane; y, posteriormente, una tercera cita ante la India el 3 de octubre en Calcuta. Un palizón de viaje.

Raphinha, el canarinho que marca el camino

Raphinha, que es hoy el futbolista en mejor forma del fútbol mundial, ha sido llamado. Es una de las 'vacas sagradas' que Ancelotti quiere a su lado en una etapa de cambio radical. Las otras son Vinícius Júnior (Real Madrid), los centrales Marquinhos (PSG) y Gabriel Magalhães (Arsenal) y Gabriel Martinelli (ahora en el Arsenal), que salió señaladísimo por haber fallado un penalti decisivo en el KO mundialista contra Noruega.

Raphinha empieza marcando terreno en la clasificación de máximos goleadores de la Champions League / Europa Press

El plan renove de Ancelotti empieza bajo palos, donde han sido llamados dos cancerberos de la nueva hornada, que ya son titulares en sus respectivos equipos: Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).

Atrás, junto a la 'dupla' de zagueros titulares, se hacen espacio el ex Girona Vitor Reis (Manchester City), que ya fue convocado en marzo, Jair (Nottingham Forest), así como el zurdo Arthur Dias (Athletico Paranaense).

En la medular, Andrey Santos (que este verano dejó el Chelsea para irse al Manchester United) será uno de los mediocentros, al lado de Douglas Luiz (Juventus), que con 28 años aportará experiencia.

Y, por fin, tendrán su oportunidad el zurdo Breno Bidon (Corinthians), un centrocampista exquisito que a sus 21 años tiene un futuro espléndido, y el santista Gabriel Bontempo, también con 21 años, que está haciendo un 2026 espléndido en el equipo de Neymar Jr.

En la delantera, tienen la oportunidad la pareja de '9' que no estuvo en el Mundial: João Pedro (Chelsea) y Pedro (Flamengo). También fue llamado Endrick, a pesar de no haber debutado aún en este curso con José Mourinho. Llama la atención la presencia del excolchonero Samuel Lino (Flamengo), que está jugando tanto por dentro como por fuera en el vigente campeón de la Copa Libertadores. Gabriel Jesus no fue convocado.

La lista de convocados de Carlo Ancelotti

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro);

Defensas: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) y Wesley (Roma);

Centrocampistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) y Gabriel Bontempo (Santos);

Delanteros: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) y Vinicius Junior (Real Madrid).