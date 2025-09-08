Ancelotti guarda silencio en el 'escándalo Raphinha'

Carlo Ancelotti no se posicionó sobre qué ocurrirá con Raphinha en el Bolivia-Brasil, que cierra las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 y que se disputará este martes en la temible altitud de El Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

El delantero del Barça fue incluido en el equipo titular en la sesión preparatoria que el técnico italiano dirigió el domingo en la Granja Comary, centro de entrenamiento de la CBF en la localidad de Teresópolis (Río de Janeiro). Este lunes, en su comparecencia antes del encuentro, Ancelotti no quiso hablar de nombres concretos, y solo anunció cambios con relación a la formación que goleó a Chile (3-0) en Maracaná.

"La idea que tengo es cambiar un poco, no solo los jugadores, sino nuestra forma de jugar. Tenemos que considerar el componente de la altitud y estamos evaluando el cansancio de los futbolistas y la estrategia del partido", se limitó a decir.

"Meteremos a jugadores con más frescura, porque tenemos que jugar de manera diferente a lo que hicimos contra Chile, porque en la altitud no puedes hacerlo con mucha intensidad y presión", añadió.

Si no hay un giro radical en la última sesión preparatoria antes de emprender viaje hacia Bolivia, Raphinha seguirá ocupando la posición de '10' por detrás de un trío atacante en el que Richarlison sustituirá a Joao Pedro y será el '9', con Gabriel Martinelli de extremo izquierdo y en la derecha está por ver si se mantendrá Estevão o entrará Luiz Henrique.

Raphinha se mantendría en una medular con cambios obligados porque Casemiro es baja por acumulación de tarjetas, por lo que será sustituido por Andrey Santos. Lucas Paquetá también podría tener su opción en lugar de Bruno Guimarães.

Ancelotti está mostrando un doble rasero muy preocupante en esta fecha FIFA en relación con las dos superpotencias del fútbol español. Mientras el trío merengue Vinícius Jr., Rodrygo y Éder Militão no ha sido convocado y descansa plácidamente en Madrid, a Raphinha se le ha ninguneado. Se le ha obligado a cruzar el Atlántico para afrontar dos pachangas con la Seleçao, ya clasificada para la Copa del Mundo,... y, ahora, no se le exime del desgaste de jugar en la altitud andina de Bolivia.

El sinsentido con Raphinha solo aumenta al ver que el técnico italiano seguirá haciendo pruebas y dando minutos a suplentes y a futbolistas que seguro no estarán en el próximo Mundial. El blaugrana puede ser la única 'vaca sagrada' que esté contra los bolivianos, que exploran las últimas opciones de ir a la repesca, al lado del portero Alisson, porque Marquinhos descansará.

Carletto pide compromiso y actitud. "En media, una selección juega unos diez partidos al año, no podemos permitir pensar que hay encuentros más importantes que otros. Estamos centrados al máximo en aumentar nuestra autoestima y el partido en Bolivia es una nueva oportunidad para ello. Tenemos que respetar al rival y a la competición", argumenta.