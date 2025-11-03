Ancelotti no fuerza a Raphinha... ¡y convoca a Vitor Roque!

Carlo Ancelotti, esta vez, actuó con sentido común y no convocó a Raphinha para la fecha FIFA de este mes de noviembre. La Seleção disputará dos amistosos en Europa ante dos selecciones africanas que ya están clasificadas para el Mundial de 2026. El sábado 15 se enfrentará a Senegal en el Emirates Stadium de Londres, y el martes 18 a Túnez en el Decathlon Arena, en Lille (Francia).

El técnico italiano dio este lunes la lista de 26 convocados para estos dos últimos encuentros que la selección brasileña jugará en 2025. Es la penúltima antes del Mundial de 2026, porque en marzo del próximo año habrá otra ventana para las selecciones. Entonces, la Canarinha se desplazará a Estados Unidos, como confirmó el director de selecciones, Rodrigo Caetano, donde muy probablemente se enfrentará a Francia y Croacia.

Si Raphinha hubiera sido convocado por Carletto, habría sido un escándalo mayúsculo. El delantero gaucho está de baja desde el 25 de septiembre, cuando se lesionó en el Oviedo-Barça (1-3) en el Carlos Tartiere. El polivalente extremo sufrió una rotura en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. En un principio, los servicios médicos del club establecieron en tres semanas el período de recuperación.

Sin embargo, todo acabó dilatándose más de lo previsto y el internacional brasileño aún no ha podido regresar ni estar a disposición de Hansi Flick, un técnico clave en su carrera. Su ausencia está siendo muy sentida, porque es un futbolista que ayuda a dar el tono en el inicio de la presión.

La bomba de la lista de 26 convocados de Ancelotti fue la presencia de Vitor Roque, que ha pasado del infierno al cielo en menos de nueve meses. El ex del Barça atraviesa un momento de forma espectacular en el Palmeiras, líder del Brasileirao y finalista de la Copa Libertadores 2025, donde se jugará el título con el Flamengo el sábado 29 en Lima.

Tigrinho, que salió en febrero por la puerta de atrás del fútbol español, ya suma 17 goles y 5 asistencias con el Verdão. Los dos últimos meses han sido, sin duda, los mejores de su carrera, formando una dupla demoledora con el argentino Flaco López, que fue convocado en octubre por Lionel Scaloni para la Albiceleste.

“Vitor Roque está en un gran momento de forma y quiero verlo de cerca”, indicó Ancelotti, que aún tiene las dos plazas de ‘9’ abiertas para la próxima Copa del Mundo. Regresar a su país ha sido, sin duda, una gran decisión. Tigrinho solo tiene 20 años y toda una carrera profesional por delante.

La lista de 26 convocados de Brasil

Porteros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco da Gama), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)