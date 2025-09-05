Ancelotti no despeja el enigma Raphinha

Vinicius Jr. (que estaba disponible para jugar en Bolivia porque solo tenía un partido de sanción por acumulación de tarjetas), Rodrygo y Éder Militao descansan en Madrid, mientras Raphinha, que tiene el mismo estatus en la Seleçao, ha tenido que desplazarse a Sudamérica para afrontar una fecha FIFA en la que Brasil, ya clasificada para el Mundial, no se juega nada y en la que Carlo Ancelotti ha aprovechado para hacer pruebas con muchísimos reservas. Cosas de Carletto y su doble rasero.

Realizado el estrago, el Barça quería atenuar las consecuencias y, por eso, veía con buenos ojos que el delantero gaucho pudiera evitar la temible altitud de 4.100 metros de El Alto, zona metropolitana de La Paz. Allí juega el martes la Canarinha contra Bolivia, en el cierre de las eliminatorias sudamericanas, con la selección local buscando un triunfo que le permita acceder a la repesca siempre que Venezuela pinche en casa contra Colombia. No lo ha logrado el Barcelona.

Rapha sigue en Río de Janeiro. Hoy, como el resto de los internacionales canarinhos, disfruta de un día libre y solo debe volver a concentrarse mañana por la mañana en la Granja Comary, en la localidad de Teresópolis, donde la CBF tiene su centro de entrenamiento. Por la tarde habrá una sesión de recuperación para los titulares.

La última madrugada, el blaugrana, que actuó con el mítico dorsal '10' a sus espaldas, jugó 78 minutos en el triunfo fácil de la Seleçao en Maracaná ante Chile (3-0). Cuajó una buena actuación, principalmente en el primer tiempo, donde, junto al 'menino' Estevao, del Chelsea, centralizaron las acciones ofensivas más destacadas. Tras el descanso, como el resto de sus compañeros, bajó el pistón en un encuentro con ambiente de amistoso. Fue sustituido en la recta final por Richarlison. Se abrazó con Ancelotti, que dio entrada a Paquetá y reemplazó a todo el cuarteto ofensivo.

El técnico italiano, en su comparecencia de prensa posterior al choque, no explicitó cuáles son sus planes para Bolivia y si dará o no descanso a los titulares que estuvieron en Maracaná. "Este próximo partido nos interesa, porque la camiseta de Brasil no puede permitirse que un encuentro sea importante y otros no. Es una oportunidad para ir progresando en nuestro juego y en nuestra actitud", dijo.

Solo hay una baja segura: Casemiro, que vio la amarilla (una acción que podría haber sido sancionada con roja por su pisotón) y cumplirá un partido de sanción, lo que da la posibilidad de que Paquetá o Andrey Santos sean titulares. Arriba se espera que Luiz Henrique, ahora en el Zenit, disponga de más minutos, porque fue quien espoleó a los canarinhos en los últimos compases. Ancelotti lo elogió mucho.

Raphinha, que por estatus no tendría ni que estar ahora mismo en Brasil, tendría que empezar desde el banquillo en el partido que nadie quiere jugar en las eliminatorias sudamericanas. A la altitud hay que sumarle el cambio de temperatura que experimentarán los brasileños, que cambiarán una noche cálida en Maracaná por un frío intenso de alta montaña.