Anatomía de un instante: la intrahistoria del penalti de Lamine

Lamine Yamal no firmó precisamente su mejor partido en St. James’ Park, pero en el último instante tuvo un momento de grandeza. Ocurrió cuando ya se superaban los seis minutos del tiempo añadido, bajo la máxima presión y en el escenario más dramático: el punto de penalti.

La jugada nació en los pies de Cancelo, que superó a tres rivales a base de recortes antes de encontrar a Raphinha. El brasileño conectó con Olmo dentro del área y el mediapunta, casi sin espacio (justo donde es más diferencial), se inventó un quiebro que obligó a Thiaw a cometer penalti.

Fue entonces cuando Lamine dio un paso adelante, a pesar de que Raphinha, el otro especialista, seguía sobre el campo. No se lo pensó: fue directo a por el balón, pese a haber fallado un penalti hace apenas tres semanas en Girona. Aquel día Raphinha también quería lanzarlo, aunque finalmente cedió. Esta vez, según ha podido saber SPORT, ni siquiera discutió la decisión: el brasileño recogió el balón para proteger a Lamine de los jugadores del Newcastle y se lo entregó en el último momento.

Lamine asumió la responsabilidad en la ida de los octavos de final de la Champions con la seguridad de los grandes. Trató de aislarse del ruido de St. James’ Park, visiblemente concentrado, y engañó a Ramsdale desde los once metros.

Lo celebró a su manera: primero abriendo los brazos, con el gesto que popularizó Joao Félix, y después haciendo el gesto de silbar con los dedos. Sus compañeros fueron rápidamente a buscarlo, conscientes de la importancia del gol. Uno de los más eufóricos fue Cancelo, que, besándose el escudo, celebró el tanto con los aficionados azulgranas desplazados a Newcastle. El portugués, que vivió un encuentro muy exigente, fue clave en el origen de la jugada y sabe que atraviesa su momento tras la lesión de Balde.

También Lamine terminó exultante un partido en el que sufrió el marcaje muy intenso de Lewis Hall. El delantero azulgrana estuvo demasiado solo en un ataque en el que ni Raphinha ni, sobre todo, Lewandowski marcaron diferencias. El momento de Ferran y Lewy está obligando a Lamine a dar un paso adelante también en el apartado goleador.

En San Mamés ya rescató al equipo con un golazo de campeonato y en Newcastle volvió a aparecer cuando más lo necesitaba el Barça. Suma ya 20 goles y 15 asistencias esta temporada. O lo que es lo mismo: 35 goles producidos con solo 18 años. Un líder insultantemente precoz.