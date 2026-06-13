Los analistas lo tienen claro: "Julián Álvarez sería la bomba en el Barça y multiplicaría sus goles"

Julián Álvarez está concentrado con la selección de Argentina mientras se deshoja la margarita de su futuro. El FC Barcelona ha contemplado con tranquilidad el órdago de Florentino Pérez y la oferta de 150 millones rechazada por el Atlético de Madrid. Pero nada le ha hecho variar el camino marcado por el club azulgrana. Conscientes de la dificultad, pero optimistas. Y seguros de que la 'Araña' es el delantero centro ideal para darle al equipo de Hansi Flick el salto de calidad definitivo. Un convencimiento que se extiende fuera de la entidad barcelonista. SPORT se puso en contacto con dos exdelanteros que actualmente son expertos del análisis futbolístico: Eneko Fernández de Garayalde, comentarista en DAZN, y Oriol Riera, que esta temporada ha entrenado al NK Istra 1961 croata y que es experto profesional en Análisis del Juego y BigData por la UCAM. Ambos coinciden en sus planteamientos.

El misilazo de Julián Álvarez que puso de nuevo las tablas en el marcador / Champions

El salto necesario en la Champions

"Me parecería la bomba su fichaje", asegura, contundente, Eneko. Y lo razona: "Después de las dos primeras temporadas tan buenas de Lewandowski, sí es verdad que el Barça necesita a un delantero para ir a la guerra en Europa. Para la Liga sí que le ha dado, pero se puede mejorar la plantilla y para mí, Julián Álvarez sería la guinda al fútbol de Flick".

De la misma opinión es Oriol Riera. "Sería un fichaje tremendo, Julián es un jugador muy, muy completo. Estos dos últimos años se había perdido un perfil más Lewandowski, mucho más rematador, de área. Al Barça este perfil le puede dar mucha más riqueza táctica, muchas más salidas. Es una gran alternativa y una gran opción", comenta el exfutbolista de Barça Atlètic, Osasuna o Dépor, entre otros equipos.

Oriol Riera, durante un entrenamiento con el NK Istra, club del que es técnico en la actualidad / NK Istra

No hay dudas de su encaje

Tanto Eneko como Oriol Riera tienen muy claro que Julián Álvarez encajaría en el puzzle de Flick como anillo al dedo. "Es potente entre centrales, rápido en la ruptura, capaz de combinar y ser creativo, pero sobre todo, le daría a Flick mucho trabajo en la presión alta", señala Oriol Riera, que valora también la "agresividad ofensiva" del delantero argentino. Mientras, Eneko añade: "Un ‘9’ del Barça tiene que jugar por el equipo, tener versatilidad, saber moverse en espacios reducidos, jugar de espaldas y aparecer por las bandas. Todo esto Julián lo tiene. Y lo que me parece importantísimo en el Barça de Flick, es que ataca muy bien el espacio. En la carta de Reyes de Deco y Flick, Julián cumple todos los requisitos", concluye.

También destaca Oriol Riera que "tal y como juega Flick, en los intercambios de posiciones Julián puede generar mucho más caos y hacer que los ataques sean menos previsibles".

En la carta de Reyes de Deco y Flick, Julián cumple con todos los requisitos" Eneko Fernández de Garayalde — Exfutbolista y comentarista

"No consigo ver una alternativa mejor"

Para ambos, no hay una opción mejor que la de Julián Álvarez si esta se pudiera hacer realidad. No consigo ver alternativas que me convenzan al cien por cien, como sí me pasa con Julián", reconoce Oriol Riera. "Para mí, el ideal sería Julián", añade Eneko, con un argumento muy claro: "Para atacar la Champions necesitas quilates arriba. Las veces que el Barça ha sido campeón de Europa siempre ha tenido a futbolistas en su prime".

"Romperá en techo de goles"

Ni a Eneko Fernández de Garayalde ni a Oriol Riera les preocupa que Julián Álvarez haya tenido unos registros goleadores irregulares esta temporada con el Atlético de Madrid, sobre todo en LaLiga: 8 de los 20 tantos firmados. "Es un sobresaliente como futbolista y rodearle de los Lamine, Raphinha, Gordon o Fermín le provocaría estar más centrado en la faceta ofensiva. Conviviendo en zonas de ataque, estoy seguro de que las situaciones de gol se le van a multiplicar exponencialmente. Me lo imagino que rompe el techo de goles, sobre todo en la Liga", concluye Eneko, exjugador de Barça Atlètic, Sabadell y Real Oviedo, entre otros.