El analista Fermín Suárez disecciona el Barça-Atlético: "El partido del Barça me gustó, pero la Champions va de aprovechar el momento y eso no lo hizo"

En unos cuartos de final de Champions, con el enorme nivel de exigencia existente, los pequeños detalles se pueden pagar muy caros. Cualquier error o decisión poco acertada en fracciones de segundo puede derivar en un desenlace determinante para tu equipo. Y eso lo vivimos anoche en el Spotify Camp Nou en el marco del FC Barcelona-Atlético de Madrid de la ida.

Al filo del descanso, la acción de falta siendo el último hombre de Pau Cubarsí la castigó Kovacs con roja directa. Giuliano hace su papel a la perfección y el central de Estanyol apenas tiene tiempo de evitar el contacto con el atacante argentino. El gol de Julián en esa misma acción fue un castigo tremendo para el cuadro de Flick.

La concreción y los detalles

Más allá de esa jugada puntual y determinante, el cuadro azulgrana estuvo bien en líneas generales. Fallaron algunas individualidades, pero la puesta en escena en la segunda mitad con un futbolista menos es digna de reconocer. El gran 'debe', la falta de concreción, de puntería.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra Atlético de Madrid en el SppotifyCamp Nou, en Barcelona. / Alberto Estevez / EFE

Contactamos con el analista de la SER y de Movistar Fermín Suárez para que nos diseccione, por partes, las claves del encuentro: "La Champions va de aprovechar el momento. Y eso no lo hizo el Barça. Cuando mejor estaba, no concretó. Y eso te penaliza en Champions, terreno de detalles, dinámicas rompedoras y cambios constantes. Hay tanta igualdad que si no concretas, se pasa el turno", asegura.

Lamine, el mejor

"¿Y por qué no concretó? Hubo una mezcla de falta de inspiración/acierto y también falta de calidad a este nivel para el gol. Rashford tuvo hasta siete remates (cuatro a portería). Bravo por él porque se las generó y fue de los pocos capaces de ganar la espalda. Nada de Lewy y Ferran. Vimos también un gran Olmo, lástima que tuviera que jugar más atrás ya con el 4-4-1. Forzó cinco faltas, 10 de 13 en duelos y ocho recuperaciones. Y Lamine fue el mejor. ¿Puede asegurar más alguna jugada? Por supuesto, pero es un genio. Y se responsabilizó enormemente a la hora de generar", añade Suárez.

Lamine lo intentó todo / Valentí Enrich / SPO

El analista se detiene en la jugada de Cubarsí: "Del 0-1 quiero fijarme en el antes. Lo de Pau es accidental, encima el balón se queda atrás y poco más puede hacer. ¿Por qué se llega a esta situación? Presión tras pérdida mal hecha (solo va Eric), pérdida de duelo cuando la pica Ruggeri y nadie corta con falta. Esto también es competir. Hay que cortar cuando ves que el Atlético supera la presión tras pérdida y te ataca a campo abierto. No hay más. Olmo permite a Julián el pase picado y la línea está demasiado alta viendo la inminencia del pase. Luego ya expulsión y golazo de falta".

El rival sí tiene concreción

"El resumen estaría entre la falta de eficacia y esto puede ser una parte de inspiración y un punto de calidad que pueda faltar. Una concreción que sí tiene el rival de aprovechar los momentos. Esto es muy Champions. Y luego es un punto de competir mejor ciertas acciones. No se puede encontrar Pau Cubarsí en la acción del primero en un mano a mano con Giuliano a la espalda", insiste Fermín.

"Luego a veces al Barça estructurarse bien en campo propio y que no pase nada le cuesta. Te hacen una ocasión que de la nada te hacen dos o tres pases, hay un poco de pasividad, te sacan un centro y te ganan fácil. Entiendo que ya había mucho desgaste eh", explica el analista.

Reflexión positiva

Y una reflexión final sobre la puesta en escena del equipo azulgrana: "Nada que reprochar al Barça un día más. Hace lo que toca, es reconocible, se vacía, genera, defiende hacia delante, lo busca hasta el final. Chapeau. Los cambios de Flick fueron buenos, el planteamiento también. Simplemente hay que seguir creciendo y mejorando el plantel".