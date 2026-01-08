El analista Albert Blaya desvela cuál seria su fichaje ideal para el FC Barcelona

El fichaje de Joao Cancelo por el FC Barcelona se podría hacer oficial en los próximos días. El club blaugrana ha llegado a un acuerdo con el futbolista y con el Al-Hilal de Arabia Saudí para contar con la cesión del portugués hasta final de temporada, aprovechando el 40% del salario de Christensen, quien sufrió una lesión de larga duración con una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

A pesar de que Hansi Flick prefería un central zurdo para equilibrar la línea defensiva de su equipo, Cancelo se postuló como una alternativa factible para reforzar la plantilla como cedido: tenía decidido abandonar el Al-Hilal, tiene experiencia, conoce el club y se rebajaría el sueldo. Por ello, la opción del exblaugrana (quien ya estuvo en préstamo durante la temporada 2023/24) ganó enteros con el paso de los días y acabó recibiendo el 'OK' del técnico alemán.

Sin embargo, la decisión de apostar por Cancelo no genera consenso entre todos los sectores de opinión. El analista Albert Blaya dio su opinión al respecto en el programa 'Moeve Fútbol Zone' de SPORT: "Me gustaría que fuera un central y no un parche, que es lo más lógico por la situación económica, pero no te solventaría mucho. Un jugador como Schlotterbeck termina contrato en un año y que seguramente saldrá este verano. Si el Barça lo pudiese anticipar, sería ideal. Es joven, pero con mucha experiencia: ha jugado una final de Champions, con Alemania en grandes torneos, conoce a Hansi Flick y es un futbolista de muchísimo nivel", comentó.

En la tertulia, Albert Fernández también aportó otros nombres como alternativas a la llegada del defensa portugués. "Junto a Bastoni, creo que serían los dos mejores posibles, no veo a otros por encima. A mí me gusta mucho Tapsoba, el otro día narré un partido suyo, y no se habla mucho de este central zurdo con jerarquía, pero el Leverkusen te pedirá un dineral por él. Puestos a pagar, vas a por uno de estos. Como cental de emergencia, me lo comentaron el otro día y no lo había pensado, aunque quizá también te piden mucho dinero: Alderete, que está en el Sunderland. Zurdo, de mucha experiencia, no tiene mala salida de balón, es un ganador de duelos brutal y creo que no sería un Murillo y podría jugar mucho en el Barça", añadió.