El análisis de Maldini sobre el futuro de Ferran Torres: "Es una pena. Incluso metiendo el gol en la final del Mundial y parece que no se le considera titular indiscutible en el Barça"

Ferran Torres se está dejando querer por el Paris Saint-Germain, mientras que su futuro en el FC Barcelona está completamente en el aire. El atacante de Foios sorprendió ayer con varias declaraciones concedidas a distintos medios de comunicación durante su gira por Estados Unidos, unas palabras que no han sentado nada bien a la directiva azulgrana.

El valenciano tiene contrato en vigor hasta 2027, pero su renovación está totalmente estancada. Por ello, aseguró que el Barça "tiene que demostrarme que me quiere" y sobre el interés del PSG expuso: "Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno".

En una entrevista a la 'CNN', el delantero del conjunto culé desveló que "lo único que sé es que el 12 de agosto tengo que estar ahí y volver a entrenar. Veremos qué pasa". Estas declaraciones están dando mucho de qué hablar, pues parece que el futuro de Ferran está cada día más lejos del Barça, lo que supondría que el conjunto de Hansi Flick se quedaría sin delanteros a pocos días de empezar la temporada.

El futuro de Ferran Torres, en el punto de mira / Atlas News

Maldini, tajante con el futuro de Ferran Torres

La situación empieza a ser preocupante, y Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el ataque del Barça para la próxima temporada en una entrevista con SPORT, donde aseguró que "mejorar la plantilla actual del Barça no es fácil".

El comentarista de Movistar Plus empezó diciendo que "es una pena" cómo se está gestionando el futuro de Ferran. "Incluso metiendo el gol en la final del Mundial y parece que no se le considera titular indiscutible en el Barça", comentó.

"La temporada pasada se ganó el puesto por delante de Lewandowski y aun así el Barça empieza a dudar de él. O sea, que no terminan de confiar al cien por cien", señaló.

Ferran Torres, goleador con el FC Barcelona / Valentí Enrich

El analista no dudó en reconocer que el sustituto de Lewandowski tendría que ser Julián Álvarez: "Lo tiene todo para triunfar en el Barça porque técnicamente es muy bueno, tiene un gran golpeo, gol, habilidad e inteligencia".

Noticias relacionadas

"Además, puede moverse con mucha libertad por fuera del área, ya que no es un delantero centro de referencia que permanezca fijo en la posición. Ese sí que sería un fichaje que mejore realmente la plantilla", concluyó.