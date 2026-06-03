El análisis a los cedidos que vuelven al Barça: la incógnita Héctor Fort y el overbooking en la portería

Los cinco futbolistas que han jugado esta temporada en otros equipos cedidos por el FC Barcelona han terminado ya sus respectivas temporadas y es hora del balance. De ellos, solo en el contrato de Ansu Fati al Mónaco se contemplaba una opción de compra, de 11 millones de euros, que los del Principado se han decidido a ejecutar. En los otros no se especificó ninguna cláusula.

Elche - Rayo Vallecano | El gol de Héctor Fort / LALIGA

En líneas generales, hay una evidencia y es que, a excepción de Ansu Fati, que sale de esta ecuación al tener ya prácticamente asegurado un próximo destino, la irregularidad ha marcado la temporada de Héctor Fort, Iñaki Peña, Ander Astralaga y Áron Yaakobishvili. No se puede decir que han triunfado y han aprovechado al máximo el préstamo, pero tampoco que han fracasado.

Héctor Fort: nueva posición y un gol 'maldito'

La temporada de Héctor Fort en el Elche ejemplifica el tobogán de sensaciones de los cedidos esta campaña por el FC Barcelona. El de Les Corts se fue al Elche en busca de minutos y vuelve a la disciplina de Hansi Flick convertido en un carrilero, casi un extremo por obra y gracia de Eder Sarabia, pero sin los minutos deseados.

Héctor Fort y Lamine Yamal, en el Barça-Elche de la presente temporada / EFE

El problema vino a raíz de la lesión que sufrió el barcelonés tras celebrar un gol contra el Rayo Vallecano. De la alegría al dolor y la frustración en cuestión de segundos. Tres meses y medio de baja tras ser operado del hombro cuando mejor estaba y por fin se había adaptado a su nuevo equipo. Regresó con tiempo para marcar otro gol y celebrar la permanencia de los ilicitanos. Tiene contrato hasta 2029 y su objetivo es arrancar la pretemporada y demostrarle a Flick que está preparado.

Los números de Héctor Fort en el Elche 17 partidos jugados (623 minutos) 3 goles 2 asistencias

La contradicción de los porteros

Y es curioso sobre todo en el caso de los porteros, una demarcación en la que los entrenadores suelen tener las ideas muy claras y efectuar las mínimas rotaciones. Como mucho, la alternancia se da entre LaLiga y en la Copa del Rey. Pero por distintos motivos, ni Iñaki Peña, ni Astralaga ni Yaako han sido titulares fijos, pero tampoco suplentes. Los tres se han subido y se han bajado de auténticas montañas rusas durante la temporada.

Iñaki Peña amargó la noche a Mbappé en su visita al Martínez Valero / Associated Press/LaPresse / LAP

Iñaki Peña: del todo a la nada contra un veterano

Seguramente, la situación más frustrante ha sido la de Iñaki Peña, que aceptó irse cedido al Elche, muy cerca de su tierra, tras renovar su contrato en el FC Barcelona hasta 2029. Todo empezó muy bien para el alicantino, que acompañó sus titularidades con muy buenos resultados del conjunto de Eder Sarabia, un recién ascendido que se convirtió en la revelación liguera de los primeros meses de competición.

Pero una serie de tres derrotas consecutivas en enero y algún error puntual bajo palos llevó al técnico a buscar cambios y fue Iñaki Peña quien pagó los platos rotos. Decidió darle la oportunidad al veterano meta argentino Matías Dituro (39 años). Sarabia ya no modificó su elección, así que Iñaki no jugó ni un solo minuto en los últimos 15 partidos y vuelve al Barça en la misma situación incierta con la que se fue.

Los números de Iñaki Peña en el Elche 16 partidos jugados (1.440 minutos) 28 goles recibidos 4 porterías cero

Astralaga, durante un partido del Granada / @anderastralaga

Ander Astralaga: 'lucha' con Zidane y dos años en el alambre

Si Iñaki Peña se ha marchado del Elche con mal sabor de boca, al menos Ander Astralaga ha conseguido salir del Granada con mejores sensaciones tras hacerse con la titularidad en el tramo final de la temporada y contribuir a la permanencia de su equipo en LaLiga Hypermotion. Una conmoción cerebral sufrida por Luca Zidane, el habitual meta titular, le permitió acabar bajo palos en el conjunto nazarí.

Aun así, el balance ha sido irregular, con menos partidos de los esperados y la incógnita de su futuro en el Barça. El guardameta formado en Lezama termina este 30 de junio, pero cuenta con dos años más opcionales. En las próximas semanas se debería tomar una decisión definitiva.

Los números de Ander Astralaga en el Granada 18 partidos jugados (1.531 minutos) 27 goles recibidos 3 porterías a cero

Yaakobishvili, en el Andorra / INSTAGRAM

Áron Yaakobishvili: una mala racha le condenó

El internacional húngaro ha vivido en el Andorra una situación muy similar a la de Iñaki Peña en el Elche. Áron Yaakobishvili comenzó jugando y siendo el meta titular del equipo del Principat, pero una mala racha del equipo y alguna actuación dubitativa (tres derrotas consecutivas con siete goles encajados a principios de febrero) le pasaron una factura demasiado elevada.

Los números de Áron Yaakobishvili en el Andorra 21 partidos jugados 29 goles recibidos 3 porterías a cero

Y como el alicantino, cuando perdió el puesto ya no volvió a jugar más. En este caso, quien le quitó el sitio fue Jesús Owono. El de Guinea Ecuatorial supo esperar el momento para imponer su mayor veteranía.

Áron, de 20 años y con contrato en vigor hasta 2028, es una de las grandes apuestas en el club azulgrana, aunque el 'tapón' en la portería puede llevarle a una nueva cesión la próxima temporada. Si se queda, con probable la salida de Kochen, Yaako tiene números para convertirse en el tercer portero para Flick.