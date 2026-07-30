Ana Sotillo, estilista de Lamine Yamal: “A sus 19 años, representa a muchos chavales de la calle y eso está ahí. No quiero disfrazarlo, no me parece justo”

Lamine Yamal es un jugador con una personalidad única. A sus 19 años, ha desarrollado un estilo propio, una forma de ser y una identidad que va ligada a sus raíces, a su barrio. El jugador del FC Barcelona ha crecido de golpe, el salto a la fama le ha venido antes de lo normal y eso se transforma en madurez, y por tanto en una forma de ser a la hora de vestir.

Al azulgrana le encanta la moda. Siempre aparece con diferentes looks y apuesta por un estilo mucho más juvenil, urbano y puramente streetwear. El joven refleja en su ropa las tendencias de su generación (Generación Z), dejando de lado la alta costura extravagante para centrarse en marcas de moda urbana, ropa cómoda y zapatillas exclusivas.

El arte de vestir, bajo la tutela de Ana Sotillo

Cuando terminan los partidos, los jugadores del Barça tienen libertad para vestir como quieran. Ahí Lamine aprovecha para expresar al máximo su personalidad. Mientras que en las llegadas al estadio el equipo sigue los uniformes oficiales, ya sea chándal o traje según la competición, Liga, Copa o Champions, una vez termina el encuentro el joven futbolista transforma el túnel de vestuarios en una auténtica pasarela.

Detrás de esa cuidada imagen aparece el trabajo de dirección de estilo, un aspecto cada vez más relevante en el deporte de élite. En este contexto trabaja la figura de Ana Sotillo, estilista, modelo y creativa sevillana que encarna el perfil multidisciplinar que demanda hoy la industria de la imagen y la moda urbana.

“Pienso los looks de Liga y Champions dependiendo del calendario. Entendiendo su personalidad le hago propuestas un poco más elevadas y locas, comparado con lo que él estaba acostumbrado”, dice. Las marcas de lujo están presentes, pero ella conoce su esencia: “Lamine representa a muchos chavales de la calle y eso está ahí. No quiero disfrazarlo”, afirma, sobre su cliente.

Lamine pasta ropa / SPORT

Diferentes ámbitos, mismo estilo

La estilista trabaja con marca, artistas y futbolistas. Este tipo de perfiles creativos son cada vez más habituales en el entorno de futbolistas que buscan diferenciarse y construir una marca personal sólida. Vinicius, Marcelo o el propio Lamine Yamal han colaborado con Ana Sotillo, tanto en eventos deportivos como en colaboraciones.

Además, su trabajo también ha estado muy ligado al universo creativo de artistas como Recycled J, a quien ha acompañado visualmente a través de la moda, construyendo una narrativa coherente entre música, imagen y actitud. Además, ha vestido a artistas como Natalia Lacunza y ha participado como imagen o estilista en campañas de moda de gran impacto, como Off-White en Madrid.

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Ana también ha trabajado en el ámbito audiovisual, en videoclips de artistas como C. Tangana y Dani Martín, y apareciendo en publicaciones internacionales como Vogue Portugal. La estilista advierte: “El auge de la ultraderecha se nota en la forma de vestir. Los más jóvenes visten de una manera más conservadora.