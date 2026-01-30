Ana Lewandowska da pistas muy claras sobre el futuro del delantero en el Barça

Ana Lewandowska, mujer de Robert Lewandowski, explicó con franqueza la situación de futuro del delantero y dio pistas muy fiables de su futuro en el club blaugrana. Lewandowska comentó de forma abierta la situación: "Veremos como va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí, así que lo exprimimos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto", señaló en una entrevista a 'One' de Polonia.

Lewandowska no quiso ir más allá con especulaciones y se limitó a comentar que desean vivir este momento con la máxima satisfacción: "Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran atleta y especialmente de un gran deportista y estamos preparados para ello".

La mujer del delantero también señaló que está muy orgullosa de la carrera profesional de su marido: "Quiero que se hable de él durante muchos años y que las generaciones futuras no se olviden de él. Porque ha hecho algo grandioso y solo puedo decir que me siento muy orgullosa de todo lo que ha sucedido".

Lewandowski finaliza contrato a finales de temporada y su situación está en estudio en la dirección deportiva. Hoy por hoy parece difícil que amplíe su contrato un año más ya que debería rebajarse mucho el salario y mantener un rol secundario y el polaco comienza a acumular propuestas importantes en Europa, Arabia Saudí y Estados Unidos. Su prioridad es seguir, pero también entiende que, quizás, es el momento de comenzar un nuevo ciclo.

El Barça hablará con el jugador a partir de finales de marzo y tomarán una decisión consensuada y definitiva sobre su futuro. En el caso que salga, el club blaugrana deberá buscar un recambio de primerísimo nivel en el mercado.