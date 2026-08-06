Ana Jiménez, experta en marca personal, sobre Inés García y su relación con Lamine Yamal: "La manera de hablar, la espontaneidad y una estética bastante natural hacen que resulte fácil identificarse con ella"

Inés García, nacida en Talavera de la Reina y actualmente residente en Sevilla, se ha convertido en una de las figuras más comentadas del entorno mediático que rodea a Lamine Yamal. Con solo 21 años, su presencia en redes sociales ha crecido de manera notable desde que se confirmó su relación con el delantero del Barça y de la selección española.

Durante el campeonato, ha acompañado al jugador en los momentos decisivos y ha celebrado con él la victoria de La Roja, mientras los medios seguían de cerca cada gesto de la pareja.

La experta en marca personal Ana Jiménez destaca para CUORE que el caso de Inés García refleja un fenómeno cada vez más habitual: "Demuestra que hoy la popularidad ya no depende únicamente de quién eres, sino también del contexto en el que apareces". Según la especialista, mantener una relación con una figura tan mediática convierte cualquier aparición pública en objeto de análisis.

Aun así, la experta subraya que sería un error atribuir toda su notoriedad a su vínculo sentimental: "Antes de convertirse en un personaje habitual de la prensa del corazón, Inés ya llevaba tiempo construyendo una comunidad propia en redes sociales". Su contenido, su estilo comunicativo y la relación con sus seguidores existían mucho antes de que su vida privada entrara en el foco mediático.

Percepción pública

La especialista explica que, cuando una creadora de contenido inicia una relación con una figura tan relevante, el público tiende a reinterpretar toda su trayectoria a través de esa nueva circunstancia. "Muchas personas dejan de verla como una creadora para empezar a verla únicamente como 'la pareja de'. Es un mecanismo muy habitual y afecta especialmente a las mujeres vinculadas a grandes figuras del deporte", señala la experta.

Este fenómeno, según la experta, ya se ha observado en otros casos recientes y responde a patrones mediáticos que siguen vigentes en la prensa del corazón y en la conversación digital.

Gestión de la imagen

Más allá de su relación con Lamine Yamal, la experta destaca que uno de los elementos que más contribuye a la identidad propia de García es la cercanía. Su contenido no transmite una imagen excesivamente aspiracional ni la sitúa en un universo inaccesible. "La manera de hablar, la espontaneidad de muchos de sus vídeos y una estética bastante natural hacen que resulte fácil identificarse con ella", afirma.

Esa autenticidad genera una conexión valiosa en redes sociales, donde las audiencias responden mejor a perfiles percibidos como reales que a aquellos excesivamente producidos. Para la experta, también es relevante que García haya mantenido una línea coherente con el contenido que hacía antes de la repercusión mediática: "La verdadera fortaleza de una marca personal no consiste en aprovechar un momento de enorme visibilidad, sino en conseguir que las personas sigan interesándose por ti incluso cuando el foco cambie de dirección".

El análisis de Ana Jiménez para CUORE concluye que la evolución de Inés García es un ejemplo de cómo la exposición mediática puede transformar la percepción pública, pero también de cómo una creadora puede mantener su identidad sin quedar diluida en la narrativa que rodea a una figura tan mediática como Lamine Yamal.